Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 17.02.2024 und Sonn­tag, 25.02.2024 ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem Fahr­rad­kel­ler in der Pfi­ster­stra­ße ein Moun­tain­bike. Das rosa Cube-Rad war mit einem Ket­ten­schloss an einem wei­te­ren Fahr­rad ver­sperrt. Das Fahr­rad hat einen Wert von ca. 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Leuch­ten fan­den sich im Einkaufswagen

BAM­BERG. Vor einem Bal­lon­la­den in der Theu­er­stadt wur­de im Lau­fe des Wochen­en­des ein Ein­kaufs­wa­gen abge­stellt. Dar­in befan­den sich die Leuch­ten von Warn­ba­ken. Die Leuch­ten konn­ten den Warn­ba­ken auf der Ket­ten­brücke zuge­ord­net wer­den. Sach­scha­den ent­stand in Höhe von ca. 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Schei­ben eines gepark­ten Mer­ce­des beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­nacht und Sonn­tag­mor­gen schlu­gen Unbe­kann­te die Front­schei­be eines gepark­ten Mer­ce­des in der Kamm­stra­ße ein. Außer­dem wur­de die Heck­schei­be zer­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten, die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­früh schlu­gen Unbe­kann­te mit einem Stein ein Fen­ster des Uni­ge­bäu­des am Heu­markt ein. Anschlie­ßend durch­wühl­ten sie meh­re­re Büro­räu­me und rich­te­ten einen Sach­scha­den in Höhe von 500 Euro an. Ob etwas ent­wen­det wur­de, war bei Anzei­gen­auf­nah­me noch nicht klar.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten, die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Zeu­gen zu meh­re­ren Unfall­fluch­ten gesucht

BAM­BERG. Ein in der Dr.-von Schmitt-Stra­ße gepark­ter schwar­zer Renault wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­früh ver­mut­lich von einem Fahr­rad­fah­rer ange­fah­ren und beschä­digt. Die Fah­rer­sei­te wur­de mehr­fach zer­kratzt sowie der Spie­gel abge­ris­sen und damit ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro ver­ur­sacht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­früh wur­de am Frau­en­platz ein Sand­stein­pfo­sten von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Auch hier ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Ein Trüm­mer­feld hin­ter­ließ ein Auto­fah­rer in der Schwein­fur­ter Stra­ße zwi­schen Sams­tag­mit­tag und Sonn­tag­mor­gen. Neben einem Stra­ßen­schild, wel­ches aus der Ver­an­ke­rung gebro­chen wur­de und einem Krat­zer in einer Sand­stein­mau­er wird der Scha­den auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zu allen Unfall­fluch­ten nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt Täter­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

TROS­DORF. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 2.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Tros­dor­fer Haupt­stra­ße ereig­ne­te. Ver­kehrs­be­dingt muss­te ein 45-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer an der Ein­mün­dung zur B 26 anhal­ten. Ein nach­fol­gen­der Auto­fah­rer erkann­te die Situa­ti­on zu spät und fuhr auf den Pkw, Ford auf. Der 45-Jäh­ri­ge erlitt eine Fußverletzung.

WEI­CHEN­DORF. Schwer ver­letzt muss­te am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 63-jäh­ri­ger Moun­tain­bike-Fah­rer durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Beim Links­ab­bie­gen von der Vogt­stra­ße in die Dro­sen­dor­fer Stra­ße rutsch­te dem Fahr­rad­fah­rer nach eige­nen Anga­ben das Rad weg, so dass er stürzte.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MEM­MELS­DORF. Zwi­schen Sams­tag­abend, 18.30 Uhr, und Sonn­tag­nach­mit­tag, 14.30 Uhr, stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen die Front­stoß­stan­ge eines in der Blu­men­stra­ße gepark­ten schwar­zen Pkw, BMW. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher flüch­te­te, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BUR­GE­BRACH. Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr ereig­ne­te, sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Einer 69-jäh­ri­gen Auto­fah­re­rin kam im Kur­ven­be­reich der B 22 in Rich­tung Unter­neu­ses ein Pkw teil­wei­se auf ihrer Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen. Obwohl die Seat-Fah­re­rin äußerst rechts fuhr, stieß das Fahr­zeug gegen die lin­ke Sei­te ihres Pkw, Seat Ibi­za. Ohne anzu­hal­ten und sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher davon. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eber­mann­stadt. Am 25.02.2024 park­te eine 28-jäh­ri­ge ihren Seat Alham­bra an den Quer­park­plät­zen des Fried­hofs. Beim Zurück­keh­ren zu ihrem Fahr­zeug stell­te sie fest, dass ihre Heck­stoß­stan­ge beschä­digt wur­de. Dies ent­stand ver­mut­lich beim Aus­par­ken eines neben­ste­hen­den Fahr­zeugs. Der Täter ist bis­lang unbe­kannt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 4.000,- EUR. Falls jemand am besag­ten Tag in der Zeit von 08.00 bis 16.00 Uhr etwas beob­ach­ten konn­te, möch­te er sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel.: 09194 – 7388–0 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Lan­gen­sen­del­bach. Die lin­ke vor­de­re Stoß­stan­ge eines grau­en Maz­da wur­de am Sams­tag, zwi­schen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, im Flie­der­weg ange­fah­ren. Der 35-Jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­ter, der sein Auto in der Hof­ein­fahrt geparkt hat­te, stell­te den Scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro am Sams­tag­abend fest und infor­mier­te die Poli­zei. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Neun­kir­chen am Brand. Durch einen Unbe­kann­ten wur­den zwi­schen Don­ners­tag, 22.02.2024 und Sonn­tag, 25.02.2024, zwei Ver­kehrs­schil­der beschä­digt. Die Ermitt­lun­gen der Poli­zei haben erge­ben, dass ver­mut­lich ein Fahr­zeug von der „Grä­fen­ber­ger Stra­ße“ kom­mend, die „Klein­sen­del­ba­cher Stra­ße“ befuhr. Hier über­fuhr er die Ver­kehrs­in­sel und beschä­dig­te dabei die zwei ange­brach­ten Ver­kehrs­zei­chen. Das unbe­kann­te Fahr­zeug ver­lor hier­bei den lin­ken Außen­spie­gel und die Ermitt­lun­gen der Poli­zei erga­ben, dass es sich bei dem Fahr­zeug um einen grau­en Suzuki/​Jimny han­delt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim bit­tet unter 09191/7090–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Dro­gen­fahrt unterbunden

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend gegen 22:20 Uhr muss­te sich ein 21-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ver­lief nega­tiv, der Urin­test jedoch posi­tiv auf Amphet­amin. Im Anschluss erfolg­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt. Den jun­gen Mann erwar­ten nun Anzei­gen wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­wir­kung und Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Chri­stus-Denk­mal umgefahren

LAHM / LICH­TEN­FELS. Ein 40-jäh­ri­ger Mann befuhr am Sonn­tag­abend um 20:40 Uhr mit sei­nem Pkw die Ser­ken­dor­fer Stra­ße von Lahm kom­mend in Rich­tung Ser­ken­dorf. Laut sei­nen Anga­ben geriet plötz­lich ein ent­ge­gen­kom­men­der unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer auf sei­ne Fahr­spur. Um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den, wich der 40-Jäh­ri­ge nach links aus. Er kam hier­bei von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te mit einem auf dem Grün­strei­fen befind­li­chen Chri­stus-Denk­mal, wel­ches hier­bei zer­stört wur­de. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. An die­sem ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfallstelle.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die hie­si­ge Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Rei­fen aufgeschlitzt

MICHEL­AU / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein jun­ger Mann kam zur Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und erstat­te­te Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung an sei­nem Kfz. Er hat­te sei­nen Pkw Audi von Frei­tag, 23.02.2023, 18:00 Uhr, bis Sonn­tag, 16:00 Uhr, in der Schil­ler­stra­ße geparkt. In die­sem Zeit­raum beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter den rech­ten Hin­ter­rei­fen. Die­ser weist einen 1 cm gro­ßen Schnitt auf. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit.