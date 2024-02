Das Repa­ra­tur-Café von Forch­heim for Future wird von der Bevöl­ke­rung in FO und Umge­bung sehr gut ange­nom­men. Immer mehr Men­schen wol­len im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit ihre defek­ten Gerä­te repa­rie­ren las­sen. „Unse­re Werk­statt ist abso­lut über­füllt mit Gerä­ten, daher müs­sen wir dazu über­ge­hen, Ter­mi­ne zu ver­ge­ben“, erläu­tert die Ver­eins­vor­sit­zen­de Kla­ra Gün­ther. „Wir freu­en uns sehr, dass das Ange­bot so geschätzt wird, aber sowohl unser Platz im Zukunfts­haus als auch die zeit­li­chen Mög­lich­kei­ten unse­rer ehren­amt­li­chen Repa­rie­rer sind begrenzt. Ger­ne kön­nen sich aber Men­schen mel­den, die uns als Repa­rie­rer unter­stüt­zen wol­len.“ Jeder, der etwas zu repa­rie­ren hat, wird gebe­ten, sei­ne Repa­ra­tur vor­her per E‑Mail (reparaturcafe@​forchheim-​for-​future.​de) oder durch Nach­richt auf dem Anruf­be­ant­wor­ter (0151–20561261) anzu­mel­den und erhält tele­fo­nisch oder per Mail eine Benach­rich­ti­gung, wann er oder sie kom­men kann.