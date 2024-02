Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

31-Jäh­ri­ger fährt wie­der­holt ohne Führerschein.

COBURG. Bei der Kon­trol­le eines 31-jäh­ri­gen Audi-Fah­rers am Sonn­tag­mor­gen in der Cobur­ger Innen­stadt stell­te sich her­aus, dass die­ser in den ver­gan­ge­nen sechs Mona­ten bereits zum vier­ten Mal ohne eine gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis in einem Fahr­zeug unter­wegs war. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und stell­ten das Auto sicher.

Bei der Kon­trol­le am Sonn­tag­mor­gen um 9.30 Uhr in der Stra­ße „Stein­tor“ unter­zo­gen die Cobur­ger Poli­zi­sten den Audi einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Beim Fah­rer des Audi stell­te sich schnell her­aus, dass die­ser wie­der­holt ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis ein Kraft­fahr­zeug fuhr. Zur Unter­bin­dung wei­te­rer Fahr­ten stell­ten die Beam­ten das Fahr­zeug des Man­nes sicher. Die Beam­ten ermit­teln wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Jugend­li­che plün­dern Kaffeekasse.

COBURG. Wäh­rend einer Sport­ver­an­stal­tung in einer Turn­hal­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet plün­der­ten meh­re­re Jugend­li­che die Kaf­fee­kas­se. Ent­wen­det wur­den etwa 80 Euro Bargeld.

Einer der Jugend­li­chen lenk­te am Sonn­tag gegen 17 Uhr bei einer Ver­an­stal­tung in der Pesta­loz­zi-Sport­hal­le in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße den Hal­len­wart ab. Er bat die­sen einen Ball auf­zu­pum­pen, wäh­rend die ande­ren Jugend­li­chen das Bar­geld aus der Kaf­fee­kas­se ent­wen­de­ten. Das Feh­len des Gel­des bemerk­te der Hal­len­wart aller­dings erst nach­dem er den Ball auf­ge­pumpt hat­te und die Jugend­li­chen sich bereits ent­fernt hat­ten. Im Zuge der sich anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­ten Cobur­ger Poli­zi­sten zwei 15-Jäh­ri­ge in der Innen­stadt kon­trol­lie­ren und stell­ten deren Per­so­na­li­en fest. Gegen die Bei­den und wei­te­re drei bis­lang unbe­kann­te Täter ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Diebstahls.

Unbe­kann­te beschä­di­gen Jäger­hoch­sit­ze – Zeugenaufruf

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG. Vor etwa zwei Wochen beschä­dig­ten Van­da­len meh­re­re Jäger­hoch­sit­ze in einem Wald­stück bei Neu­stadt b.Coburg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Frei­tag, 9. Febru­ar, bis Sonn­tag, 11. Febru­ar, beschä­dig­ten unbe­kann­te Täter ins­ge­samt vier Jäger­hoch­sit­ze im Wald­stück „Than­ner Grund“ im Bereich des Neu­stadter Stadt­teils Thann. Die Täter lösten sie aus den Ver­an­ke­run­gen und war­fen sie um. Ein Jagd­päch­ter bemerk­te die Schä­den am Sonn­tag, 11. Febru­ar, gegen 10 Uhr. Die Scha­dens­hö­he beträgt rund 800 Euro.

Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht hat – ins­be­son­de­re im Bereich des „Than­ner Grun­des“ oder der Kreis­stra­ße CO 14, zwi­schen den Ort­schaf­ten Ket­schen­bach und Rütt­manns­dorf – wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Klein­trans­por­ter lan­det auf Dach

Wal­len­fels: Rund 20.000 Euro Scha­den und eine ver­letz­te Per­son sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Sonn­tag­vor­mit­tag auf der B173 bei Wal­len­fels. Gegen 11:25 Uhr befuhr ein 58-jäh­ri­ger Mann aus dem Raum Baden-Würt­tem­berg mit sei­nem Klein­trans­por­ter Mer­ce­des die Bun­des­stra­ße in Fahrt­rich­tung Kro­nach. Weni­ge Meter nach der süd­li­chen Ein­fahrt Wal­len­fels kam der Fah­rer auf­grund offen­sicht­li­cher Über­mü­dung nach rechts in die Ban­ket­te. Nach etwa 70 Metern Fahr­weg lenk­te der Fahr­zeug­füh­rer nach links, fuhr über die Gegen­fahr­spur und lan­de­te im Gra­ben. Sein Fahr­zeug kipp­te um und blieb auf dem Dach lie­gen. Ein nach­fol­gen­der Opel-Fah­rer beob­ach­te­te den Unfall­her­gang und ver­stän­dig­te die Ret­tungs­kräf­te. Der 58-Jäh­ri­ge zog sich bei dem Unfall Schmer­zen im Becken­be­reich zu. Das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Kenn­zei­chen abgerissen

MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. Am Sonn­tag teil­te ein Main­leu­ser mit, dass an sei­nem gepark­ten Pkw im Kirch­weg das hin­te­re Kenn­zei­chen samt eines Teils der Kenn­zei­chen­hal­te­rung gewalt­sam abge­ris­sen und ent­wen­det wur­de. Das Gan­ze muss zwi­schen Sams­tag, 15 Uhr Sonn­tag, 16.30 Uhr pas­siert sein. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 entgegen.