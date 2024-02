Am Mitt­woch, den 21. Febru­ar fand abends in einem Gebäu­de, das im Eigen­tum des Mark­tes Hirschaid steht, die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­bands der Par­tei „Die Grü­nen“ statt. Im Lau­fe des Abends ver­sam­mel­ten sich nach Poli­zei­an­ga­ben dort rund 300 Per­so­nen mit über 60 Trak­to­ren und Autos, um die Ver­samm­lung zu stö­ren. Die­se Demon­stra­ti­on war beim Markt Hirschaid nicht ange­mel­det wor­den. Es kam zu Pro­test­ak­tio­nen in Form von Klop­fen an die Fen­ster­schei­ben, Hupen, Schrei­en und Ähn­li­chem. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an der Ver­samm­lung muss­ten gegen 21.30 Uhr in Klein­grup­pen in Beglei­tung von Poli­zei­kräf­ten aus dem Gebäu­de gebracht wer­den, da sie sich bedroht fühlten.

Klaus Homann, Erster Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Hirschaid, stellt klar, dass eine im Vor­feld nicht ord­nungs­ge­mäß bean­trag­te und geneh­mig­te Demon­stra­ti­on in kei­nem Fall hin­nehm­bar ist: „wir müs­sen die Regeln des poli­ti­schen Dis­kur­ses ein­hal­ten“. Dazu gehö­re es vor allem, unge­ach­tet der Inhal­te, den Dia­log zuzu­las­sen und zu suchen. „Wir kön­nen über alles dis­ku­tie­ren, aber im Rah­men der Geset­ze und des demo­kra­ti­schen Mit­ein­an­ders, dazu gehört vor allem, eine Demon­stra­ti­on anzu­mel­den und geneh­mi­gen zu las­sen“, so das Gemein­de­ober­haupt wei­ter. Es dür­fe nicht pas­sie­ren, dass Mit­glie­der einer auf dem Boden der Ver­fas­sung ste­hen­den Par­tei ein­ge­schüch­tert wür­den, wenn sie sich zu einer tur­nus­mä­ßi­gen Ver­samm­lung tref­fen. Die­se als Droh­ku­lis­se wahr­ge­nom­me­ne Situa­ti­on habe nichts mit einer an Inhal­ten ori­en­tier­ten Dis­kus­si­on zu tun.

Der Markt Hirschaid mit sei­nen demo­kra­tisch gewähl­ten Ver­tre­tern ver­ur­teilt die Vor­fäl­le vom Mitt­woch und war­tet die Prü­fung der Bam­ber­ger Poli­zei auf straf­recht­li­che Ver­stö­ße ab.