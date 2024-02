1.Herren: Sprung auf den 2. Tabellenplatz

Die Bay­ern­li­ga­keg­ler des SKC´67 Eggols­heim gewin­nen beim Tabel­len­füh­rer For­tu­na Neu­kir­chen mit 5:3 (3508:3506) nach einer packen­den Auf­hol­jagd und bele­gen nach dem 13. Spiel­tag mit 15:11-Punkten den 2. Rang.

Bei Spiel­be­ginn gelang SKC-Kapi­tän Kai Post­ler über die Durch­gän­ge von 170/150/167/151 der Tages­best­wert in Höhe von 638 Holz (245 geräumt), was für den Rou­ti­nier eine per­sön­li­che Best­lei­stung dar­stellt. Damit hol­te er sich alle Sät­ze und gegen 558 Holz des Heim­teams wich­ti­ge Kegel. Robin Straß­ber­ger wuss­te auf den ersten 60 Wür­fen eben­falls zu gefal­len. Lei­der riss im drit­ten Satz sein Faden, sodass er den MP mit 557:606 abge­ben musste.

Dem Mit­tel­paar konn­ten 31 „Gute“ über­ge­ben wer­den. Hier­von muss­ten Mar­kus Haus­ner und Andre­as Graf 30 Kegel an die For­tu­nen abtre­ten. Haus­ner gelang bei sei­nem 583:581-Duellsieg auf sei­nem letz­ten Wurf ein Neu­ner, Graf zog zwar mit 565:597 den Kür­ze­ren, wuss­te aber durch ein kon­zen­trier­tes und feh­ler­frei­es Spiel zu überzeugen.

Nach drei wei­te­ren Sät­zen sah es für die SKC-Trup­pe um das Schluss­duo Frank Stein­hoff und Enri­co Lache nicht gut aus. Bei­de lagen mit 1:2 in Rück­stand und auch das Minus belief sich auf etwa 30 Kegel. Nach 97 Wür­fen voll­zog Trai­ner Micha­el Par­zefall einen tak­ti­schen Wech­sel und brach­te Chri­sto­pher Schlund für den an sich gut auf­ge­leg­ten Stein­hoff. Der Joker kämpf­te sich an sei­nen Geg­ner her­an und sorg­te vor allem mit einem star­ken Räu­men für ein Satz­punkt­teilung. Mit 572:588 ging die­ser MP an den Tabel­len­füh­rer. Der 20jährige Lache zeig­te zwi­schen Wurf 116 und 118 mit drei Neu­nern in Serie ein per­fek­tes Spiel und zog mit star­ken 593:576 noch an sei­nem Kon­tra­hen­ten vorbei.

Mit 3508 Holz gelang dem SKC ein sehens­wer­tes Mann­schafts­re­sul­tat mit dem man zwei Zäh­ler mehr erspiel­te und schluss­end­lich einen glück­li­chen, über­ra­schen­den und äußerst eupho­ri­schen Sieg gegen einen abso­lut sym­pa­thi­schen und fai­ren Geg­ner fei­ern durfte.

„Wir waren schon weg und dann dre­hen unse­re Jungs hin­ten so auf“, freu­te sich Trai­ner Par­zefall. „Ich wuss­te im ersten Moment nicht, dass wir gewon­nen haben“, so Lache und sein Kapi­tän ergänzt, „was wir hier als Team heu­te gezeigt haben macht mich rich­tig stolz.“

1.Damen: Eggols­hei­mer Mädels klet­tern in der Tabel­le wei­ter nach oben

Mit einem an Span­nung nicht zu über­bie­ten­den Aus­wärts­sieg bei 5:3 Punk­ten und 3474 zu 3453 Holz keh­ren die SKC Damen aus Schrez­heim zurück.

Im Start­paar gin­gen Andrea Ber­ger und Petra Hahn auf die Bahn. Nach ver­hei­ßungs­vol­lem Start konn­te nur Andrea den Mann­schafts­punkt mit sehr guten 593 Holz zu 581 Holz ein­fah­ren. Petra spiel­te gute 550 Holz, muss­te aber letzt­end­lich den Punkt ihrer Geg­ne­rin (583) überlassen.

Im Mit­tel­paar gin­gen Manue­la Haß­fur­ther und Mela­nie Schwarz­mann auf die Bah­nen. Manu konn­te nach drei knap­pen Bah­nen direkt den Punkt sichern und erspiel­te sich her­vor­ra­gen­de 607 zu 555 Holz. Ihre Mann­schafts­kol­le­gin Mel­li fand nicht in ihr Spiel und wur­de durch Cori­na Bese ersetzt. Die­se hat­te auch leich­te Start­schwie­rig­kei­ten, jedoch fand sie in den letz­ten 2 Durch­gän­gen wie­der in ihr Spiel und kam auf wich­ti­ge 514 Holz.

Mit einem Stand von minus 7 Holz und 2:2 Mann­schafts­punk­ten ging das Schluss­paar um Anna Ritt­ha­ler und Romy Jop­pert in die Par­tie. Anna kam sofort super ins Spiel, erziel­te tol­le 584 Holz, muss­te den­noch den Mann­schafts­punkt an die beste Heim­spie­le­rin (616) abgegeben.

Auf der Neben­bahn leg­te Romy noch eins drauf, erziel­te in einer spek­ta­ku­lä­ren Auf­hol­jagd gran­dio­se 626 Holz, hol­te sich den Mann­schafts­punkt und die nöti­gen Höl­zer zum wich­ti­gen und ver­dien­ten Aus­wärts­sieg der SKC Mädels.

„Das war heu­te eine super Mann­schafts­lei­stung. Mit viel Kampf­geist konn­ten wir uns die zwei wich­ti­gen Punk­te sichern und kämp­fen uns Stück für Stück nun in der Tabel­le nach oben.“ so eine opti­mi­sti­sche Andrea Ber­ger nach der Begegnung.

2.Damen: TSV Brei­ten­güß­bah 2 – SKC 67 Eggols­heim 2

2147 : 2175 3:3

Am 13. Spiel­tag in der BOL muss­ten sich die 2. Damen­mann­schaft, nach einem span­nen­den Kri­mi, mit einen Unent­schie­den in Brei­ten­güss­bach zufrie­den geben.

Am Start setz­te man auf Ortrud Will und Hel­ga Frie­de. Ortrud mach­te ihre Sache mit 4 kon­stan­ten Durch­gän­gen gut. Hat­te aber das Glück nicht auf ihrer Sei­te. Trotz der vie­len Feh­ler ihrer Kon­tra­hen­tin muss­te sie den MP mit 3:1 Satz­punk­ten und erke­gel­ten 519:541 Holz der Geg­ne­rin überlassen.

Hel­ga Frie­de hat­te es mit Deni­se Fritz­mann zu tun, die erst vor 5 Wochen wie­der Mama gewor­den ist. Hel­ga begann mit star­ken 149 Holz und been­de­te ihr Spiel mit her­vor­ra­gen­den 154 Holz. Deni­se tat sich nach ihrer lan­gen Baby­pau­se im Räu­men schwer. Somit gin­gen alle SP an die Tages­be­ste Hel­ga Frie­de mit 564:497 Kegel.

Mit einem Vor­sprung von 45 Holz und 1:1 MP schick­te man das Schluß­paar San­dra Helm­reich und The­re­sa Schlund ins Match. San­dra und The­re­sa star­te­ten ver­hal­ten. Im zwei­ten DG platz­te bei Bei­den der Kno­ten. Bei San­dra stan­den über­ra­gen­de 166 auf dem Tota­li­sa­tor und The­re­sa setz­te noch einen drauf. Mit 172 Holz und 81 im Räu­men spiel­te sie sich in einem Rausch und mach­te es Schu­bert Jen­ni­fer schwer. Es begann ein rich­ti­ger Kri­mi zu wer­den. Lei­der hat­te San­dra in ihrem letz­ten DG das Nach­se­hen, sodass ihr am Ende 9 Holz fehl­ten zu ihren MP mit guten 541:550 Kegel. Bei The­re­sa sah es ähn­lich aus. Auch ihr fehl­ten nur 9 Holz zum Punkt­ge­winn mit sehr gut erspiel­ten 551:559 Holz. Somit ging man mit einem Unent­schie­den mit 2147:2175 und 3:3 MP von der Bahn. Die SKCler erspiel­ten sich einen neu­en Mann­schafts­re­kord mit2175 und 4 tol­len Ergebnissen.

Jugend: TSV Lahm 2 – JSpG Eggolsheim/​TSG2

Bei der Jugend U14 in der Bezirks­li­ga S/W unter­lag der SKC klar beim Tabel­len­füh­rer TSV Lahm 2. mit 6:0 Punk­ten und 1771 zu 1452 Holz.

Zu Beginn star­te­ten für die Eggols­hei­mer Ella Hob­ner und Felix Schramm. Bei leg­ten sehr gut los und Ella erziel­te 102 und Felix sogar 120 Holz und man lag nun mit 0,5 zu 1,5 Mann­schafts­punk­ten vorne.

Aller­dings muss­te Felix Schramm ver­let­zungs­be­dingt nach 30 Wurf aus­ge­wech­selt wer­den. Für ihn folg­te Felix Schmidt, der lei­der zu vie­le Feh­ler mach­te und so ging der Punkt an die geg­ne­ri­sche Mann­schaft (414 zu 336 Holz). Ella spiel­te ruhig und sou­ve­rän wei­ter und erziel­te so ihren ersten 400er in die­ser Sai­son. Gegen den fast U18-Spie­ler Leon Von­dran reich­te es den­noch nicht und das Duell ende­te mit 456 zu 405 Holz.

Im Schluss­paar folg­ten Jan­nik Rau­prich und Felix Schmitt. Jan­nik traf auf den Tages­be­sten Mario Bai­er­lipp, der sehr star­ke 486 Holz erziel­te, wäh­rend Jan­nik heu­te ein biss­chen mit sich hader­te, aber den­noch soli­de 397 Holz auf die Bahn brach­te. Eben­falls gesund­heit­lich geschwächt tat sich Felix heu­te schwer, sei­ne Form abzu­ru­fen, und erziel­te 314 Holz.

„Der TSV Lahm ist mit sei­nen erfah­ren und guten Spie­le­rIn­nen der­zeit unschlag­bar. Erfreu­lich ist es des­halb umso mehr, dass kei­ner aus unse­rer Mann­schaft auf­gibt und um jedes Holz gekämpft wird“, so die Betreue­rin Nico­le Lache, nach dem Spiel.