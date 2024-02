Am Sonn­tag, den 04. Febru­ar 2024 war es so weit – die 9. baye­ri­sche Mei­ster­schaft star­te­te mit sei­nen Teil­neh­mern in Diedorf.

Iai­do stellt zwar nicht eine Sport­art da, wel­che im klas­si­schen Sinn action­rei­che Wett­kämp­fe prä­sen­tie­ren kann. Aber auch hier kön­nen die teil­neh­men­den Iai­do­ka sich auf sport­li­cher und men­ta­ler Ebe­ne unter­ein­an­der messen.

In die ver­schie­de­nen Gra­du­ie­run­gen unter­teilt, müs­sen die Wett­kämp­fer zuerst aus dem Pool her­aus­kom­men. Um dies zu schaf­fen, müs­sen mei­stens 2 von 3 Wett­kämp­fen gewon­nen wer­den. Immer zwei Iai­do­ka tra­ten in einem Wett­kampf (jap. Taikai) gegen­ein­an­der an. Sobald es die Teil­neh­mer aus dem Grup­pen­pool geschafft haben, kom­men die K.O. Run­den. Wer eine men­ta­le Stär­ke und gute Tech­nik mit­bringt, kann es unter die ersten Plat­zie­run­gen schaf­fen und eine Medail­le gewinnen.

Vom Aiki­kai Bam­berg e.V, tra­ten Andre­as Nebert (Sandan), Simon Dorn (Nidan) und Dori­na Graf (Mudan) bei den baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten an.

Nach einer Auf­wärm­pha­se began­nen die ersten Wett­kämp­fe am Sonn­tag der Kate­go­rie Mudan. Hier konn­te sich Dori­na Graf (TSV Schau­er­feld e.V.) durch­set­zen und gewann die Gold­me­dail­le. Platz 2 hat Tho­mas Schwarz (Gen­bu­kan Augs­burg) und Platz 3 Simon Tor­ka (TSV Lands­berg) belegt.

Beson­ders und zum ersten Mal bei den Mei­ster­schaf­ten war es mög­lich, dass der Erst­plat­zier­te bei den Wett­kämp­fen in der nächst­hö­he­ren Gra­du­ie­rung mit antre­ten durfte.

So war es Dori­na Graf mög­lich, nicht nur Platz 1 unter den Mudan, son­dern auch den ersten Platz unter den Sho­dan zu bele­gen. Auf Platz 2 folg­te Ihr Tim Ulb­rich (Rokus­hin­kan Ach­müh­le) und auf Platz 3 Vivi­en Lan­ger (Hakus­hin­kai Halle).

Bei den Nidan gewann Lau­ra Bran­di (Aito­kan Bad Hom­burg) Gold. Sil­ber ging an unse­ren Simon Dorn (Aiki­kai Bam­berg) und Bron­ze an Dori­na Graf (TSV Scheuerfeld).

Mario Fischer (Hakus­hin­kai Hal­le) bekam die Gold­me­dail­le in der Kate­go­rie Sandan. Ihm folg­te mit der Sil­ber­me­dail­le Lau­ra Bran­di und mit der Bron­ze­me­dail­le Xenia Bich­ler-Hwang (Ken­do Linz). Andre­as Nebert setz­te sich in sei­nen Pool Wett­kämp­fen erfolg­reich durch, muss­te sich jedoch bei einem K.O. Kampf geschla­gen geben.

Wir bedan­ken uns für die gelun­ge­ne Aus­rich­tung der 9. baye­ri­schen Mei­ster­schaft in Die­dorf und möch­ten allen Plat­zier­ten herz­lich zu ihrer erbrach­ten Lei­stung gra­tu­lie­ren. Auch allen ande­ren Iai­do­ka möch­ten wir zu Ihrem Ein­satz beglück­wün­schen. Selbst wenn kei­ne Medail­le mit nach Hau­se genom­men wer­den konn­te, wur­de viel Erfah­rung gesam­melt, wel­che auf den näch­sten Mei­ster­schaf­ten hilf­reich sein wer­den – wir freu­en uns auf die wei­te­ren Wett­kämp­fe von und mit Euch!

Vivi­a­na Kaspar