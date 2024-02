Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

In leer­ste­hen­des Anwe­sen eingebrochen:

Kro­nach: Inner­halb der letz­ten Woche drang ein bis­lang unbe­kann­ter Täter wider­recht­lich in ein leer­ste­hen­des Ein­fa­mi­li­en­haus in der Gun­dels­dor­fer Stra­ße im Orts­teil Knel­len­dorf ein und durch­such­te die­ses nach Wert­ge­gen­stän­den. Zeu­gen die im rele­van­ten Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen gemacht haben oder Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

DACIA San­de­ro gestohlen

THIERS­HEIM, LKR. WUN­SIE­DEL. In Thiers­heim stah­len Unbe­kann­te in der Nacht zum Sonn­tag einen Klein­wa­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Hinweise.

Am Sams­tag­abend, gegen 20 Uhr, hat­te der Eigen­tü­mer sei­nen DACIA San­de­ro vor sei­nem Haus in der Arz­ber­ger Stra­ße abge­stellt. Als er am frü­hen Sonn­tag­mor­gen aus dem Fen­ster sah, war das Fahr­zeug ver­schwun­den. Unbe­kann­te hat­ten das Auto wäh­rend der Nacht gestoh­len. Das Auto hat einen Zeit­wert von etwa 10.000 Euro, ist blau und trug zuletzt die Kenn­zei­chen WUN‑R 750. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Wer hat von Sams­tag auf Sonn­tag in der Arz­ber­ger Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen, Fahr­zeu­ge oder Geräu­sche fest­ge­stellt? Hin­wei­se bit­te an die Kri­po in Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.