Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Scharf auf Kosmetikartikel

Bam­berg. Eine 71-jäh­ri­ge Kun­din wur­de in einer Dro­ge­rie in der Franz-Lud­wig-Stra­ße dabei beob­ach­tet, wie sie Lid­schat­ten und Augen­brau­en­stift im Wert von 33,85 Euro in ihre mit­ge­führ­te Tasche steck­te und den Markt ver­las­sen woll­te, ohne die Ware zu bezahlen.

E‑Scooter ent­wen­det

Bam­berg. Ein am Bahn­hof abge­stell­ter schwar­zer E‑Scooter der Mar­ke Ever­cross wur­de am Sams­tag­abend zwi­schen 21.15 Uhr und 21.40 Uhr ent­wen­det, obwohl die­ser mit einem Schloss an einem Gelän­der ver­sperrt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 400 Euro. Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Zwei Leicht­ver­letz­te im Stadtbus

Bam­berg. Am Sams­tag­nach­mit­tag ließ eine 48-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin ihre 19-jäh­ri­ge Toch­ter auf der Bei­fah­rer­sei­te an einer roten Ampel in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße aus­stei­gen, wobei die­se einen annä­hern­den Bus, wel­cher die rechts dane­ben befind­li­che Bus­spur befuhr, über­sah. Der Bus­fah­rer muss­te eine Gefah­ren­brem­sung ein­lei­ten, wodurch zwei weib­li­che Fahr­gä­ste aus ihren Sit­zen fie­len und sich hier­bei leich­te Prel­lun­gen zuzo­gen. Durch die schnel­le Reak­ti­on konn­te jedoch ein Zusam­men­stoß ver­hin­dert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

Lkrs. Bam­berg. Im Lau­fe der Nacht kam es im Land­kreis Bam­berg zu ins­ge­samt 5 Wild­un­fäl­len mit Rehen und Hasen. Die­se ereig­ne­ten sich in den Berei­chen Frens­dorf, Bur­ge­brach, Hirschaid und Schlüs­sel­feld. Hier­bei kam es glück­li­cher­wei­se immer nur zu Sach­schä­den an den betei­lig­ten Pkw’s.

Son­sti­ges

ZAP­FEN­DORF. In Zap­fen­dorf fiel am 24.02.2024, zwi­schen 01.00 Uhr und 01.38 Uhr, einem Ver­kehrs­teil­neh­mer ein Fahr­zeug auf, wel­ches mit sehr lang­sa­mem Tem­po durch die Schul­stra­ße fuhr und wel­ches star­ke Beschä­di­gun­gen auf­wies. Eine Über­prü­fung des 35-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers ergab, dass die­ser mit fast 2 Pro­mil­le das Fahr­zeug im öffent­li­chen Stra­ßen­ver­kehr führte.

Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Eine Blut­ent­nah­me wur­de in einem nahe­lie­gen­den Kran­ken­haus durchgeführt.

Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu einer mög­li­chen Unfallört­lich­keit geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

LIS­BERG. Am Sams­tag, den 24.02.2024, gegen 17.50 Uhr, kam es auf einem Grund­stück in Lis­berg zu einem Streit zwi­schen einem 71-jäh­ri­gen Anwoh­ner sowie einem 32-jäh­ri­gen Arbei­ter. Der Anwoh­ner fühl­te sich hier durch die aus­ge­führ­ten Bag­ger­ar­bei­ten gestört. Im Zuge der Strei­tig­keit warf der 71-Jäh­ri­ge einen Stein in Rich­tung des Bag­gers, in wel­chem der Arbei­ter saß. Als der Arbei­ter ca. 5–6 Meter von dem 71-Jäh­ri­gen ent­fernt stand, warf die­ser aber­mals einen über ein Kilo­gramm schwe­ren Stein in Rich­tung des Kopfs des Arbei­ters und ver­fehl­te ihn um ca. 15 cm, da die­ser dem Wurf aus­wich. Den Täter erwar­ten nun Anzei­gen wegen einer ver­such­ten gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung sowie Beleidigung.

PETT­STADT. Am Sams­tag, den 24.02.2024, gegen 21.00 Uhr, hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen selbst gebau­ten Böl­ler in der Nähe der Bahn­glei­se in Pett­stadt gezün­det. Dies teil­te ein 39-jäh­ri­ger Mann aus Reun­dorf mit, wel­cher den Knall in meh­re­ren Hun­dert Metern Ent­fer­nung bei geschlos­se­nem Fen­ster hörte.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Betrun­ke­ner beschä­digt 34 Autos

Bay­reuth. 24-Jäh­ri­ger zieht durch die Stra­ßen und schlägt die Außen­spie­gel von min­de­stens 34 gepark­ten Pkw ab.

Am Sonn­tag­mor­gen kurz nach 5 Uhr mel­de­te sich ein auf­merk­sa­mer Anwoh­ner aus dem Stadt­teil „Bir­ken“ bei der Bay­reu­ther Poli­zei. Er hat­te zunächst Schlag­ge­räu­sche wahr­ge­nom­men, als er dar­auf­hin aus dem Fen­ster sah, fiel ihm eine jun­ger Mann auf, der sich auf­fäl­lig um die gepark­ten Pkw bewegte.

Meh­re­re Strei­fen der Bay­reu­ther Poli­zei bega­ben sich dar­auf­hin umge­hend an die Tatört­lich­keit. Vor Ort konn­ten die Beam­ten einen 24-jäh­ri­gen Bay­reu­ther antref­fen, wel­cher stark alko­ho­li­siert war. An meh­re­ren Fahr­zeu­gen waren die Spie­gel abge­tre­ten bzw. abge­schla­gen wor­den. Der jun­ge Mann räum­te die Tat ein, was ihn dazu beweg­te, woll­te er jedoch nicht mit­tei­len. Auf­grund der star­ken Alko­ho­li­sie­rung nah­men die Beam­ten den mut­maß­li­chen Täter anschlie­ßend in Gewahrsam.

Bei einer Über­prü­fung des Stadt­teils stell­ten die Beam­ten in der Oskar-Jün­ger-Stra­ße, der Hegel­stra­ße, der Schel­lings­tra­ße und dem Eichen­dorff­ring bis­her ins­ge­samt 34 beschä­dig­te Außen­spie­gel fest. Der Sach­scha­den wird vor­erst auf 17.000 € geschätzt.

Auf den 24-Jäh­ri­gen kom­men nun meh­re­re Anzei­gen wegen Sach­be­schä­di­gung zu. Zudem wird er sich für die ent­stan­de­nen Schä­den ver­ant­wor­ten müssen.

Fahr­zeug­be­sit­zer, deren Fahr­zeu­ge in der nähe­ren Umge­bung geparkt waren und fri­sche Beschä­di­gun­gen auf­wei­sen, wer­den gebe­ten die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter 0921/506‑2130 zu kontaktieren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Gar­ten­grund­stück verwüstet

Deps/​Bindlach An einem noch nicht näher bestimm­ba­ren Tag der ver­gan­ge­nen Woche ver­wü­ste­ten unbe­kann­te Täter ein Gar­ten­grund­stück im Bind­la­cher Orts­teil Deps. Dabei wur­den die dort befind­li­chen Gar­ten­häus­chen und Gerä­te­schup­pen ange­gan­gen und auf­ge­bro­chen. Zudem wur­den diver­se Gegen­stän­de beschä­digt, Stüh­le in einen dor­ti­gen Brun­nen gewor­fen und Ein­rich­tungs­ge­gen­stän­de umge­wor­fen. Nach ersten Ermitt­lun­gen kam es zu kei­nem Ent­wen­dungs­scha­den. Der Sach­scha­den wird auf 2000.-€ geschätzt. Hin­wei­se zu dem oder den Tätern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter Tel.: 0921/506‑2230 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt und Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Pkw inner­orts über­schla­gen und gegen Baum geprallt

Lich­ten­fels, OT Stet­ten. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 07:25 Uhr, ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über einen Ver­kehrs­un­fall in der Stifts­stra­ße in Stet­ten ein. Ein Pkw sei von Gnel­len­roth nach Stet­ten gefah­ren, habe sich kurz nach Orts­ein­gang in einer Links­kur­ve über­schla­gen, sei dort gegen einen Baum geprallt und in Flam­men aufgegangen.

Bei Ein­tref­fen eines Groß­auf­ge­bots an Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei bestä­tig­te sich die Mit­tei­lung, dass der Pkw bren­nen wür­de, glück­li­cher­wei­se nicht. Der 33-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer, wel­cher sich zum Unfall­zeit­punkt allein im Pkw befun­den hat­te, hat­te sich auch bereits schon eigen­stän­dig aus dem auf dem Fahr­zeug­dach lie­gen­den Fiat Pan­da befreit. Er war glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt und trug Bles­su­ren und Schram­men davon. Die Unfall­ur­sa­che ist bis dato noch unge­klärt, die Poli­zei hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Der Fah­rer ver­wei­ger­te einen Atem­al­ko­hol­test. Im Kli­ni­kum Lich­ten­fels wur­de neben der ärzt­li­chen Ver­sor­gung der Ver­let­zun­gen auch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Das Ergeb­nis steht noch aus. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de der Füh­rer­schein des Man­nes sichergestellt.

Am Fiat Pan­da ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von cir­ca 5.000 Euro, am Baum ein Sach­scha­den von etwa 150 Euro.

Spie­gel eines auf dem Ther­men­park­platz gepark­ten Pkws angefahren

Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 16:45 und 19:15 Uhr, wur­de der lin­ke Außen­spie­gel eines auf dem Park­platz des Ther­mal­bads abge­stell­ten wei­ßen Audi Q5 ange­fah­ren und dadurch beschä­digt. Die Fahr­zeug­hal­te­rin schätzt den Sach­scha­den auf cir­ca 500 Euro. Hin­wei­se zur Ver­kehrs­un­fall­flucht erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

In den Guts­hof Nass­an­ger wider­recht­lich ein­ge­drun­gen und Inven­tar zerstört

Lich­ten­fels, Trieb. Am Sams­tag­mit­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit­ge­teilt, dass sich im Zeit­raum von Mitt­woch bis Sams­tag, ver­mut­lich meh­re­re Per­so­nen wider­recht­lich im alten Guts­hof in Nass­an­ger auf­hiel­ten und dort ihrer Zer­stö­rungs­wut frei­en Lauf lie­ßen. Sie zer­stör­ten hier­bei nahe­zu das gesam­te Inven­tar. Die Poli­zei sicher­te umfang­reich Spu­ren, das Ergeb­nis steht der­zeit noch aus. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Fahr­rad entwendet

Alten­kunst­adt. Im Zeit­raum von Diens­tag­mor­gen bis Frei­tag­mit­tag wur­de ein bei der Mit­tel­schu­le in Alten­kunst­adt abge­stell­tes Fahr­rad mit­samt Fahr­rad­schloss ent­wen­det. Bei dem Fahr­rad han­del­te es sich um ein schwarz-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke „Cube“ und hat­te laut Eigen­tü­mer einen Wert von etwa 400 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.