„Ober­lin ruft 112“ – The­men­wo­chen rund um Ret­tungs­dienst, Feu­er­wehr und Polizei

Drei span­nen­de Wochen erleb­ten die Kin­der der Bam­ber­ger Dia­ko­nie-Kita Fried­rich Ober­lin. The­ma war die Not­fall­num­mer 112 und die Orga­ni­sa­tio­nen, die hin­ter die­sem Not­ruf stecken. So lern­ten die Vor­schul­kin­der mit den Johan­ni­tern in der ersten The­men­wo­che, was zu tun ist, wenn sich jemand ver­letzt. Im Kurs „Erst­hel­fer von mor­gen“ wur­de ihnen gezeigt, wie man ein­fa­che Ver­bän­de anlegt und einen Ver­letz­ten in Sicher­heit bringt. Natür­lich wur­de auch die Not­ruf­num­mer ein­ge­übt und wel­che Anga­ben dabei zu machen sind. Das Team der Johan­ni­ter hat­te sogar einen Kran­ken­trans­port­wa­gen dabei, den alle Kin­der anschau­en konnten.

Doch nicht nur der Ret­tungs­dienst besuch­te die Dia­ko­nie-Kita: Zwei Mit­glie­der der Lösch­grup­pe 4 (Bam­berg Stadt­mit­te) mach­ten mit den Vor­schul­kin­dern eine Brand­schutz­aus­bil­dung mit den The­men Ent­ste­hungs­be­din­gun­gen für ein Feu­er und Ver­hal­ten im Brand­fall. Bei einem Besuch auf der Wache der Lösch­grup­pe 2 (Wun­der­burg) wur­den die Autos begut­ach­tet, die Dreh­lei­ter aus­ge­fah­ren und an zwei beson­de­ren Tele­fo­nen ein­ge­übt, wie man einen Not­ruf rich­tig absetzt – für die Ober­lin-Kin­der ein High­light! Für die jün­ge­ren Kin­der war Alex­an­der Hor­nung als Brand­schutz­be­auf­trag­ter des Dia­ko­ni­schen Wer­kes Bam­berg-Forch­heim e.V. einen Vor­mit­tag in den Mor­gen­krei­sen. Er zeig­te die ver­schie­den­sten Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de und zog die gesam­te Feu­er­wehr-Mon­tur an bis zur Atem­schutz­mas­ke. Zum Ende der Feu­er­wehr-Woche fas­zi­nier­te ein Pro­be­alarm mit Eva­ku­ie­rungs­übung die Kinder.

Woche Drei stand dann ganz im Zei­chen der Poli­zei. Mit Büchern, Ver­klei­dungs­spie­len und vie­lem mehr lern­ten die Ober­lin-Kin­der die Arbeit und Auf­ga­ben der Poli­zei ken­nen. Im Som­mer besu­chen dann Polizist_​innen die Dia­ko­nie-Kita, um mit den Kin­dern das Ver­hal­ten im Ver­kehr einzuüben.

Ziel der „112 The­men­wo­chen“ war es, bei den Kin­dern Äng­ste abzu­bau­en, ihnen zu ver­mit­teln, wie man sich in Not­si­tua­tio­nen hel­fen kann und wie der Not­ruf funk­tio­niert, und sie so zu stär­ken für den Umgang mit Gefah­ren­si­tua­tio­nen. Das ist den Erzieher_​innen mit die­sen beson­de­ren The­men­wo­chen auf jeden Fall gelungen.