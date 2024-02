Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Streit­häh­ne

Coburg. Zwei Mit­ar­bei­ter eines Restau­rants gerie­ten in mit­ein­an­der in Streit. Im wei­te­ren Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung schlug der eine Streit­hahn die Heck­schei­be des Fahr­zeu­ges sei­nes Kon­tra­hen­ten ein. Der Sach­ver­halt wur­de auf­ge­nom­men. Nun erwar­tet den Aggres­sor eine Anzei­ge wegen Sachbeschädigung.

Ori­en­tie­rungs­los

Coburg. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de eine männ­li­che, offen­sicht­lich stark alko­ho­li­sier­te Per­son in der Bam­ber­ger Stra­ße beim Bro­se-Krei­sel ange­trof­fen. Der Mann gab gegen­über der Strei­fe an, dass er nicht mehr wis­se, wie er nach Hau­se kom­men soll, da er den Weg nicht mehr fin­det. Nach Fest­stel­lung der Per­so­na­li­en konn­te die Wohn­adres­se des Man­nes ermit­telt und ihm Hil­fe­stel­lung bei sei­nem Nach­hau­se­weg gege­ben werden.

Vesi­che­rungs­los

Ebersdorf.Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass für ein Fahr­zeug kei­ne gül­ti­ge Ver­si­che­rung besteht. Dar­auf­hin wur­de das Fahr­zeug vor Ort ent­stem­pelt sowie die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Den Fah­rer als auch den Hal­ter erwar­ten nun jeweils eine Anzei­ge nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

VER­SUCH­TER KENNZEICHENDIEBSTAHL

Neu­ses – Am Sams­tag, gegen 00:30 Uhr, ver­such­te, ein bis­lang unbe­kann­ter Täter, von einem, in der Hum­men­dor­fer Stra­ße 76 gepark­ten, PKW das hin­te­re amt­li­che Kenn­zei­chen zu ent­wen­den. Der Täter wur­de gestört und flüch­te­te zu Fuß in Rich­tung Neu­ses. Er war mit einem schwar­zen Kapu­zen­pul­li und hel­ler Hose beglei­tet. Sach­dien­li­che Hin­wei­se an die Poli­zei: Tel.: 503 – 0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -