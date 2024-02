Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Aus einem Vor­gar­ten in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße wur­de in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag ein Fahr­rad ent­wen­det. Der Geschä­dig­te gibt den Wert des Fahr­ra­des, ein Trek­king­rad der Mar­ke Ghost, mit 300,- Euro an.

Bam­berg. Der Auf­bruch eines Kel­ler­ab­teils wur­de vom Kuni­gun­den­damm gemel­det. Ein Unbe­kann­ter ver­such­te einen Kel­ler auf­zu­bre­chen, schei­ter­te aber bereits am Tür­schloß. Das Gan­ze pas­sier­te ver­mut­lich zwi­schen letz­ten Mitt­woch und Freitag.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te am Kanal einen gepark­ten Opel. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de eine Schrau­be in einen Rei­fen gedreht, die­ser muss­te des­halb aus­ge­tauscht werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Die Fah­re­rin eines bei­gen Fiat 500 sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt: Die Frau hat­te am Frei­tag, gegen 07.40 Uhr, in der Pan­zer­lei­te beim Vor­bei­fah­ren leicht eine 15-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin ange­fah­ren. Nach einem kur­zen Gespräch setz­te die Auto­fah­re­rin ihre Fahrt fort, die Schü­le­rin mel­de­te jetzt aber den Vor­fall nach­träg­lich als Unfall, da sich spä­ter Ver­let­zun­gen am Bein bemerk­bar mach­ten. Die Auto­fah­re­rin wird gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Am Don­ners­tag oder Frei­tag wur­de in der Helm­holtz­stra­ße ein Auto ange­fah­ren. Ein Unbe­kann­ter tou­chier­te den BMW am vor­de­ren rech­ten Kot­flü­gel und flüch­te­te anschlie­ßend. Der hin­ter­las­se­ne Scha­den wird auf 500,- Euro geschätzt.

Son­sti­ges

Bam­berg. Zu einer grö­ße­ren Aus­ein­an­der­set­zung sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Zeu­gen: Am Frei­tag, gegen 20.30 Uhr, wur­de aus der Franz-Lud­wig-Stra­ße eine grö­ße­re Schlä­ge­rei gemel­det. Durch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten wur­den vor Ort und im Rah­men der Fahn­dung meh­re­re Jugend­li­che fest­ge­stellt, die offen­bar kurz zuvor in eine tät­li­che Aus­ein­an­der­set­zung ver­wickelt gewe­sen waren. Ins­ge­samt wur­den vor Ort drei leicht ver­letz­te Per­so­nen ange­trof­fen, gegen drei nament­lich bekann­te Per­so­nen wird ermit­telt. Zum genau­en Tat­her­gang wer­den etwa­ige Zeu­gen gebe­ten, sich mit der Poli­zei unter Tel. 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

OBER­HAID. Wie erst jetzt gemel­det wur­de, wur­de in der Nacht vom 02.02.2024 auf den 03.02.2024 von einem Fahr­rad die Vor­der­rad­brem­se ent­wen­det. Das Fahr­rad stand ver­sperrt am Bahn­hof in Ober­haid. Von einem unbe­kann­ten Täter wur­de die Vor­der­rad­brem­se samt Griff und Kabel abmon­tiert und gestoh­len. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Am Frei­tag­mor­gen, zwi­schen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr, wur­de in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein Pkw ange­fah­ren und beschä­digt. Der rote Ford stand am rech­ten Fahr­bahn­rand, in einer Park­bucht. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te offen­sicht­lich beim Vor­bei­fah­ren den lin­ken Außen­spie­gel und ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Am lin­ken Außen­spie­gel ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 400,- Euro. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Braucht man zum Auto­fah­ren einen Führerschein?

Bam­berg, Stadt­ge­biet Über die­se Ehr­lich­keit waren selbst die Fahn­der der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei ein wenig über­rascht. Als sie am Frei­tag­früh in Bam­berg einen pol­ni­schen Pkw kon­trol­lier­ten, konn­te der ukrai­ni­sche Fah­rer kei­nen Füh­rer­schein vor­wei­sen. Auf Nach­fra­ge gab der 45 jäh­ri­ge Mann frei weg zu, dass er über­haupt kei­nen besit­zen wür­de. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge mit Geld­stra­fe, auf das Auto wird er län­ge­re Zeit ver­zich­ten müssen.

Beim Auf­fah­ren nicht aufgepasst

A 73, Zap­fen­dorf, Lkr. Bam­berg Beson­ders das Auf­fah­ren auf die Auto­bahn zählt zu den unfall­träch­tig­sten Situa­tio­nen im Auto­bahn­ver­kehr. Am Frei­tag kurz nach Mit­tag wur­de dies einem 30 jäh­ri­gen Klein­trans­por­ter­fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg an der Anschluss­stel­le Zap­fen­dorf der A 73 zum Ver­häng­nis. Nach­dem er einen slo­we­ni­schen Sat­tel­zug auf der rech­ten Spur über­se­hen hat­te, kol­li­dier­te er mit die­sem, wobei ein Gesamt­scha­den von über 3000.- Euro entstand.

Zwei Unfäl­le im dich­ten Ver­kehr rund um Bamberg

A 70, Hall­stadt, Lkr. Bam­berg Der dich­te Frei­tag­nach­mit­tags­ver­kehr führ­te rund um Bam­berg zu zwei Auto­bahn­un­fäl­len mit Gesamt­schä­den in Höhe von 15.000.- Euro. Erst muss­te eine 71 jäh­ri­ge Würz­bur­ge­rin im Bau­stel­len­be­reich bei Hall­stadt Rich­tung Schwein­furt ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen, was jedoch eine 37 jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin zu spät rea­li­sier­te und auf­fuhr. Im Anschluss stau­te sich der Ver­kehr dann sogar über das Bam­ber­ger Kreuz bis auf die A 73 zurück, wo ein 59 jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Bam­berg auf das Fahr­zeug einer 25 jäh­ri­gen Frau auf­fuhr. Ver­letzt wur­de bei bei­den Unfäl­len zum Glück niemand.

Arbeits­wil­lig aber nicht ehrlich

Schlüs­sel­feld, Lkr. Bam­berg Ganz so hat­te sich ein 41 jäh­ri­ger Mann aus Mol­da­wi­en sei­nen Arbeits­be­ginn in Deutsch­land nicht vor­ge­stellt. Als er sich am Frei­tag­vor­mit­tag in Schlüs­sel­feld anmel­den woll­te, flog sei­ne fal­sche Iden­ti­tät als Rumä­ne auf, sodass er gleich wie­der die Heim­rei­se inclu­si­ve einer Straf­an­zei­ge im Gepäck antre­ten durfte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Jugend­li­cher Ladendieb

Göß­wein­stein. Am Frei­tag­abend wur­de die PI Eber­mann­stadt vom Per­so­nal eines Ein­kaufs­mark­tes in Göß­wein­stein ver­stän­digt, dass ein jun­ger Mann bei einem Laden­dieb­stahl ertappt wor­den war. Der 16jährige Jugend­li­che hat­te im Geschäft zwei Fla­schen Rot­wein im Wert von 9.- Euro in sei­ner Jacke ver­steckt und woll­te so die Kas­sen­zo­ne pas­sie­ren. Eine auf­merk­sa­me Ver­käu­fe­rin durch­schau­te aber den Plan und hielt den Täter auf.

Neben einer Anzei­ge und einem Haus­ver­bot muss­te der Schü­ler sei­nen Erzie­hungs­be­rech­tig­ten sein Ver­hal­ten beichten.

Ver­kehrs­un­fall

Bie­ber­bach. Sams­tag­vor­mit­tag miss­ach­te­te eine 55jährige Pkw-Fah­re­rin im Orts­be­reich von Bie­ber­bach die Vor­fahrt einer 28jährigen Frau, die mit ihrem Pkw den Mor­sch­reu­ther Weg in Rich­tung Orts­mit­te befuhr. Beim Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 12.000.- Euro, ver­letzt wur­de niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Staffelstein

Meh­re­re Fahr­zeu­ge angegangen

Ebens­feld. Von Don­ners­tag auf Frei­tag kam es in der Nacht zu meh­re­ren Dieb­stäh­len im gesam­ten Orts­teil Präch­ting. Durch bis­lang unbe­kann­te Täter wur­den meh­re­re gepark­te Fahr­zeu­ge ange­gan­gen. Der oder die Täter prüf­ten den Schließ­zu­stand der Pkws. In zwei Fäl­len gelang­ten die Täter durch das nicht ver­schlos­se­ne Fahr­zeug ins Inne­re und stah­len dar­aus meh­re­re Wert­sa­chen. In einem wei­te­ren Fall erkann­ten der oder die Täter offen lie­gen­de Wert­sa­chen im Fahr­zeug und ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zugang, indem die Fahr­zeug­schei­ben zer­stört wur­den. Anschlie­ßend wur­den die Wert­ge­gen­stän­de ent­wen­det und der/​die Tat­ver­däch­ti­gen konn­ten uner­kannt fliehen.

Die Poli­zei rät der Bevöl­ke­rung zu fol­gen­den Ver­hal­tens­wei­sen: Ver­sper­ren Sie ihr Fahr­zeug, wenn Sie die­ses abge­stellt zurück­las­sen! Las­sen Sie kei­ne Wert­sa­chen offen sicht­bar in Ihrem Fahr­zeug lie­gen! Soll­ten Sie Wahr­neh­mun­gen bezüg­lich ver­däch­ti­ger Per­so­nen machen, infor­mie­ren Sie umge­hend die Polizei.

Geld­bör­se aus Fahr­zeug entwendet

Bad Staf­fel­stein. Am Frei­tag­vor­mit­tag park­te eine 64-jäh­ri­ge Dame ihr Fahr­zeug in der Viktor‑v.-Scheffel-Straße. Inner­halb eines Zeit­rau­mes von 10 Minu­ten schlug ein unbe­kann­ter Täter eine Sei­ten­schei­be des Fahr­zeugs mit einem Stein ein und ent­wen­de­te die von außen gut sicht­bar abge­leg­te Geld­bör­se. Der Täter konn­te ver­ließ den Tat­ort anschlie­ßend uner­kannt. Zeu­gen des Vor­fal­les wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fas­sa­de mit Far­be beschmiert

Burg­kunst­adt. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Fas­sa­de sowie die Haus­tü­re eines Wohn­an­we­sens in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße, indem er die­se mit Far­be besprüh­te. Wer kann hier­zu Anga­ben machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.