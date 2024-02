BAM­BERG. Aus noch unkla­rer Ursa­che geriet am Frei­tag­abend ein Teil einer Lager­hal­le am Stadt­rand von Bam­berg in Brand. Die Ermitt­lun­gen hier­zu führt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.

Am Frei­tag, gegen 23 Uhr, ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le der Not­ruf ein. Flam­men auf dem Vor­hof einer Lager­hal­le der För­der-Werk­stät­ten in der Moos­stra­ße teil­te der Anru­fer mit. Als die Ein­satz­kräf­te die Hal­le erreich­ten, stan­den bereits ein Sta­pel Euro­palet­ten sowie eini­ge Behäl­ter mit Elek­tro­schrott in Flam­men. Bereits nach kur­zer Zeit hat­te die Bam­ber­ger Wehr das Feu­er im Griff und abge­löscht. Das Hal­len­ge­bäu­de erlitt nur leich­te Brand­spu­ren, ver­letzt wur­de nie­mand. Den Gesamt­scha­den schätzt man der­zeit auf etwa 40.000 Euro. Um die Ursa­che des Feu­ers her­aus­zu­fin­den, haben die Brand­er­mitt­ler der Kri­po den Fall über­nom­men. Wer Hin­wei­se geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.