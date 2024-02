Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

NIE­DER­FÜLL­BACH, LKR. COBURG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es in Nie­der­füll­bach zu einem Mes­ser­an­griff auf offe­ner Stra­ße. Poli­zei­kräf­te nah­men wenig spä­ter einen 62-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Don­ners­tag gegen 14 Uhr war ein 61-jäh­ri­ger nie­der­län­di­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger aus Coburg zu Fuß mit einer 58-Jäh­ri­gen in Nie­der­füll­bach unter­wegs. In der Park­stra­ße näher­te sich ihm ein Auto, aus wel­chem ein 62-jäh­ri­ger Bekann­ter des Man­nes aus­stieg. Unver­mit­telt zog der Auto­fah­rer ein Mes­ser und stach mehr­fach auf den 61-Jäh­ri­gen ein. Anschlie­ßend flüch­te­te der Angrei­fer mit sei­nem Fahr­zeug und ließ sein Opfer mit schwe­ren Stich­ver­let­zun­gen zurück.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg lei­te­te eine sofor­ti­ge Fahn­dung ein und wur­de hier­bei durch die umlie­gen­den Dienst­stel­len unter­stützt. Da der Angrei­fer, ein deut­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger, nament­lich bekannt war, konn­ten ihn die Ein­satz­kräf­te wenig spä­ter wider­stands­los an sei­ner Wohn­adres­se im Land­kreis festnehmen.

Die genau­en Hin­ter­grün­de der Tat sind nun Gegen­stand der gemein­sa­men Ermitt­lun­gen von Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Coburg.

Am Frei­tag­mit­tag erfolg­te die Vor­füh­rung des 62-Jäh­ri­gen vor einem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Coburg. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft erließ die­ser Haft­be­fehl gegen den Mann wegen des drin­gen­den Ver­dachts des ver­such­ten Mor­des. Im Anschluss wur­de er in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt gebracht.