Am kom­men­den Sonn­tag, 25. Febru­ar, lädt das Thea­ter Hof um 11.00 Uhr zur Mati­née zu David Carl­sons Oper „Anna Kare­ni­na“ in Mocky’s Back­stage Bistro ein. Mode­riert von Tho­mas Schind­ler stel­len Regis­seur Lothar Krau­se, Aus­stat­te­rin Annet­te Mah­len­dorf und der Musi­ka­li­sche Lei­ter Ivo Hent­schel die Oper nach Lew Tol­stois welt­be­rühm­tem Roman vor. Musi­ka­li­sche Kost­pro­ben geben Inga Lisa Lehr (Anna), Andrii Cha­kov (Wrons­kij) und Michał Rud­ziń­ski (Kare­nin). Sie wer­den am Kla­vier beglei­tet von Won Lim.

Der Ein­tritt ist frei.