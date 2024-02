Enga­ge­ment für regio­na­le und bio-regio­na­le Lebens­mit­tel in Gastro­no­mie und Gemeinschaftsverpflegung

Auf dem Weg hin zu mehr bio-regio­na­len Lebens­mit­teln in Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung gibt es eini­ge Hür­den zu über­win­den. Der Dia­ko­nie­ver­ein Selb-Wun­sie­del e.V. nimmt mit Markt­gold die Her­aus­for­de­rung an, im Fich­tel­ge­bir­ge sta­bi­le Wert­schöp­fungs­ket­ten zu eta­blie­ren und wird dabei vom Clu­ster Ernäh­rung am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) und der Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit einem Logi­stik­pro­jekt unter­stützt. Markt­gold, erste Pro­jekt-Erkennt­nis­se und ‑Ent­wick­lun­gen, sowie ein Best-Prac­ti­ce-Bei­spiel prä­sen­tie­ren die Pro­jekt­be­tei­lig­ten nun auf einer öffent­li­chen Ver­an­stal­tung am 11. März in Wunsiedel.

Pro­duk­te aus der Regi­on ste­hen hoch im Kurs: Laut einer Umfra­ge des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft (BMEL 2021) bevor­zu­gen 82% der deut­schen Kon­su­men­ten und Kon­su­men­tin­nen regio­na­le Lebens­mit­tel. Die Grund­la­ge, um die­sem Wunsch der Ver­brau­cher nach­zu­kom­men, ist eine direk­te und effi­zi­en­te Ver­net­zung der Akteu­re vor Ort und eine ent­spre­chen­de Logi­stik. Ins­be­son­de­re Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung wün­schen sich Logi­stik­part­ner, die einen Rund­um­ser­vice bie­ten: Von der Bestel­lung bis zur Lie­fe­rung – alles aus einer pro­fes­sio­nel­len Hand. Hier setzt der Dia­ko­nie­ver­ein Selb-Wun­sie­del e.V. mit dem Pro­jekt „Regio­na­le Lebens­mit­tel­ver­sor­gung im Fich­tel­ge­bir­ge (RLV)“ an. Unter dem Namen Markt­gold gGmbH soll eine gebün­del­te Ange­bots­platt­form mit regio­na­len und bio-regio­na­len Erzeug­nis­sen für die Gemein­schafts­ver­pfle­gung und Gastro­no­mie im Fich­tel­ge­bir­ge ent­ste­hen – mit zen­tral orga­ni­sier­ter Logistik.

Das Kon­zept zielt dar­auf ab, die Wert­schöp­fungs­ket­ten und Poten­tia­le zu bün­deln. Markt­gold stärkt als Bin­de­glied die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Trä­gern, Küchen­lei­tern, Land­wir­ten, Ver­ar­bei­tern, Direkt­ver­mark­tern und Genuss­hand­wer­kern in der Regi­on. So soll die Ver­füg­bar­keit von hoch­wer­ti­gen, lokal pro­du­zier­ten Lebens­mit­teln erhöht werden.

Beglei­tung und Unter­stüt­zung durch Clu­ster Ernäh­rung und Uni­ver­si­tät Bayreuth

Der Clu­ster Ernäh­rung hat im August 2023 gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth das Pro­jekt „Logi­stik­kon­zep­te zur För­de­rung regio­na­ler Pro­duk­te in der baye­ri­schen Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung“ gestar­tet, um regio­na­len Akteu­ren opti­mier­te und effi­zi­en­te Logi­stik­mög­lich­kei­ten auf­zu­zei­gen. Auf Initia­ti­ve von MdL Mar­tin Schöf­fel, Staats­se­kre­tär im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat, wird die­ses Pro­jekt aus Frak­ti­ons­re­ser­ven von CSU und Frei­en Wäh­lern mit 100.000 Euro bezu­schusst, um das Fich­tel­ge­bir­ge als eine von zwei Pilot­re­gio­nen in das Pro­jekt ein­zu­bin­den und damit den Anteil regio­na­ler Lebens­mit­tel in Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung im Fich­tel­ge­bir­ge zu erhöhen.

Erste Erkennt­nis­se und Pro­jekt-Ent­wick­lun­gen: öffent­li­che Ver­an­stal­tung am 11. März 2024 in Wunsiedel

Für alle Inter­es­sier­ten fin­det am 11. März 2024 von 15:30 Uhr bis cir­ca 19 Uhr eine Ver­an­stal­tung im Evan­ge­li­schen Gemein­de­haus am Jean-Paul-Platz in Wun­sie­del statt. Die Teil­neh­mer erfah­ren mehr über den aktu­el­len Stand des Gemein­schafts­pro­jek­tes „Logi­stik­kon­zep­te zur För­de­rung regio­na­ler Pro­duk­te in der baye­ri­schen Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung“. Zudem berich­tet auch die erfolg­rei­che Regio­nal­in­itia­ti­ve „Digi­ta­ler Land­ge­nuss“ von ihrer Ver­mark­tungs­platt­form aus der Ober­pfalz. Dies ermög­licht einen pra­xis­na­hen Ein­blick in aktu­el­le Ent­wick­lun­gen und Her­aus­for­de­run­gen. Das AELF (Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten) erläu­tert die land­wirt­schaft­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen in der Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge. Ein wich­ti­ger Bestand­teil der Ver­an­stal­tung ist außer­dem die Mög­lich­keit zur Ver­net­zung und zum Aus­tausch untereinander.

Ver­an­stal­tung: Markt­gold und Logi­stik – ein Zwischenbericht

Datum: 11. März 2024, 15:30 Uhr

Ort: Evan­ge­li­sches Gemein­de­haus, Jean-Paul-Platz 5, 95632 Wunsiedel

Inter­es­sier­te kön­nen sich bis Frei­tag, den 1. März 2024, per E‑Mail unter Ernaehrungscluster@​KErn.​bayern.​de zur Ver­an­stal­tung anmel­den. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Über das KErn

Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) bün­delt das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bay­ern und berei­tet gesell­schaft­lich rele­van­te Ernäh­rungs­the­men für ver­schie­de­ne Ziel­grup­pen auf. Das Insti­tut för­dert einen wis­sens­ba­sier­ten und inter­dis­zi­pli­nä­ren Aus­tausch zwi­schen For­schung, Ernäh­rungs­wirt­schaft, Pro­duk­ti­on und Ernäh­rungs­bil­dung. Zudem treibt das KErn mit ver­schie­de­nen Pro­jek­ten und Ver­an­stal­tun­gen Inno­va­tio­nen im Bereich der Ernäh­rung vor­an. Auf­ga­be des KErn ist es, einen gesund­heits­för­der­li­chen und nach­hal­ti­gen Lebens­stil mit Genuss und regio­na­ler Prä­gung zu för­dern. Das KErn ist ange­glie­dert an die Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft (LfL) im Res­sort des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, For­sten und Tou­ris­mus (StM­ELF) und an zwei Stand­or­ten behei­ma­tet: Kulm­bach und Frei­sing-Wei­hen­ste­phan. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.KErn​.bay​ern​.de

Über den Clu­ster Ernährung

Der Clu­ster Ernäh­rung wur­de 2006 im Zuge der Clu­ster Offen­si­ve in Bay­ern gegrün­det und hat sei­nen Sitz am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) in Kulm­bach. Ziel des Clu­ster ist es, die Wett­be­werbs- und Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit des Ernäh­rungs­stand­or­tes Bay­ern zu stär­ken. Als Netz­werk­platt­form bringt der Clu­ster Agie­ren­de aus Land­wirt­schaft, Ernäh­rungs­hand­werk, Ernäh­rungs­wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Lebens­mit­tel­han­del zusam­men. Er setzt Impul­se, beglei­tet Zukunfts­the­men und lei­stet Anschub­fi­nan­zie­rung für inno­va­ti­ve Ideen. Dar­über hin­aus beob­ach­tet der Clu­ster die Ent­wick­lun­gen der Ernäh­rungs­bran­che auf­merk­sam, um Inno­va­tio­nen zu iden­ti­fi­zie­ren und dar­aus rele­van­te, zukunfts­för­dern­de Pro­jek­te und Ver­an­stal­tun­gen für die baye­ri­sche Land- und Ernäh­rungs­wirt­schaft zu ent­wickeln. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.clu​ster​-bay​ern​-ernaeh​rung​.de