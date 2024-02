Auf den Tag genau zwei Jah­re nach dem Kriegs­be­ginn in der Ukrai­ne steht das Beten für Frie­den im Mit­tel­punkt des Inter­na­tio­na­len Got­tes­dien­stes am 24. Febru­ar 2024 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bayreuth.

Ein gro­ßes Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen trägt Gebe­te und bibli­sche Lesun­gen in ver­schie­de­nen Spra­chen, dar­un­ter auch Ukrai­nisch, vor. Prof. Boz­he­na Kor­chyns­ka spielt Wer­ke ukrai­ni­scher Kom­po­ni­sten auf der tra­di­tio­nel­len ukrai­ni­schen Flö­te Sopil­ka. Mei He beglei­tet sie an der Orgel.

Zum ersten Mal dabei ist „Sing2Music“ mit Pfar­rer Micha­el Berg­ner. Bereits ab 16.45 Uhr stimmt die Band mit hoff­nungs­vol­len Lob­preis­lie­dern zum Mit­sin­gen auf den Got­tes­dienst ein.

Die Kurz­pre­digt auf Deutsch hält Pfar­rer Mar­kus Hil­de­brandt Ram­be von der lan­des­kirch­li­chen Fach­stel­le „Inter­kul­tu­rell evan­ge­lisch in Bay­ern“, Pfar­rer Johan­nes Herold aus Selb, der frü­her Vikar an der Stadt­kir­che war, pre­digt auf Englisch.

Durch die eng­lisch­spra­chi­ge Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes füh­ren Pfar­re­rin Susan­ne Sah­l­mann und Stu­die­ren­den­pfar­rer Hein­rich Busch. Wer möch­te, kann sich per­sön­lich seg­nen lassen.

Im Anschluss sind alle herz­lich ein­ge­la­den zu Begeg­nung und Gesprä­chen bei einem Imbiss in der Kir­che, den die LKG Stadt­mis­si­on vorbereitet.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadt­kir­chen­ge­mein­de: www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de