Am ver­gan­ge­nen Sams­tag rei­ste die Damen 1 aus Eggols­heim nach einer kur­zen Spiel­pau­se zum SV Hahn­bach II

Man stell­te sich auf ein span­nen­des Spiel ein, denn der SV Hahn­bach II ist Auf­stiegs­kan­di­dat und befin­det sich aktu­ell auf Tabel­len­platz 3.

Gleich zu Beginn des Spie­les zeig­ten die Damen aus Hahn­bach, was sie kön­nen und spiel­ten ein her­aus­ra­gen­des Spiel mit guten Angrif­fen und wenig Eigen­feh­lern. Lei­der konn­ten die Damen aus Eggols­heim dabei über­haupt nicht in ihr Spiel finden.

Auch in den fol­gen­den Sät­zen blieb die Spiel­stär­ke des Geg­ners vor­han­den und die DJK Eggols­heim mach­te zu vie­le Eigen­feh­ler und konn­te auch wei­ter­hin nicht ihre eigent­li­che Spiel­stär­ke abru­fen. Den­noch gab es auch sehr star­ke und hart umkämpf­te Bäl­le, die sich die Eggols­hei­me­rin­nen nicht neh­men las­sen woll­ten. Das mach­te das Spiel sehr span­nend und zugleich hol­te man den Punk­te­vor­sprung pha­sen­wei­se immer wie­der auf. Am Ende waren die Damen aus Hahn­bach aller­dings über­le­gen und so konn­te man lei­der kei­ne Punk­te mit nach Hau­se brin­gen. (25:13, 25:16, 25:12)

Am näch­sten Sams­tag fah­ren die Damen aus Eggols­heim nach Schweig (Tabel­len­platz 6).