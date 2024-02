Am Diens­tag, 5. März, von 18 bis 20 Uhr, kön­nen sich Inter­es­sier­te über die Mög­lich­kei­ten infor­mie­ren ihren Schlaf zu ver­bes­sern. Dazu hat die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth Ayur­ve­da- und Life­style-Coach Ker­stin Phil­ipp ins RW21 ein­ge­la­den. Sie hat eine Fül­le an Tipps parat. Wer gut geschla­fen hat, star­tet gut­ge­launt und vol­ler Taten­drang in den Tag und kann mit den täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen bes­ser und ent­spann­ter umge­hen. Zu wenig erhol­sa­mer Schlaf wie­der­um kann zu nach­las­sen­der Kon­zen­tra­ti­on, ver­min­der­ter gei­sti­ger Lei­stungs­fä­hig­keit und Gereizt­heit füh­ren. Mus­kel­span­nung, Atmung, Herz­schlag, Blut­druck, Kör­per­tem­pe­ra­tur, Hor­mo­ne, Stoff­wech­sel und ande­re Funk­tio­nen kön­nen durch­ein­an­der­ge­ra­ten, wenn der natür­li­che Rhyth­mus von Schla­fen und Wach­sein län­ger­fri­stig gestört ist.

Im Kurs erhal­ten die Teil­neh­men­den zahl­rei­che all­tags­taug­li­che Ernäh­rungs- und Gesund­heits­tipps aus dem Ayur­ve­da, die sie dabei unter­stüt­zen kön­nen, wie­der zu einer erhol­sa­men Nacht­ru­he zurück­zu­fin­den und am Mor­gen gut aus­ge­ruht auf­zu­wa­chen. Außer­dem ler­nen sie die ver­schie­de­nen Kon­sti­tu­ti­ons­ty­pen (Dos­has) ken­nen, die von Bedeu­tung für die indi­vi­du­el­le Umset­zung sind. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Diens­tag, 27. Febru­ar, unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.