Pres­se­mit­tei­lung der Inter­es­sen­ge­mein­schaft AUFBRUCH:

In den ver­gan­ge­nen Mona­ten ist der Unmut über die loka­le Poli­tik in der Gemein­de Leu­ten­bach unter den Bewoh­nern spür­bar gewachsen.

Die Bür­ger regi­strier­ten ins­be­son­de­re sei­tens des amtie­ren­den Bür­ger­mei­sters Flo­ri­an Kraft kei­ne kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on über die aktu­ell zu bewäl­ti­gen Auf­ga­ben in der Gemein­de als auch eine man­geln­de bis nicht vor­han­de­ne Trans­pa­renz über bereits ange­sto­ße­ne Themenkomplexe.

Sinn­bild­lich für die­sen Zustand zeigt sich die Cau­sa Rump­ler. Hier hat sich nur scheib­chen­wei­se gezeigt, wie mehr als frag­wür­dig mit dem Kauf des ehe­ma­li­gen Gast­ho­fes ver­fah­ren wur­de und immer noch wird, auch wenn es sich um ein lau­fen­des Ver­fah­ren handelt.

Folg­lich for­mier­te sich zu die­sem inzwi­schen juri­stisch kom­pli­zier­ten Fall bereits Ende 2023 ein erster sicht­ba­rer Pro­test von auf­merk­sa­men Bür­gern, die in die­sem Kon­text eine für alle ver­ständ­li­che und nach­voll­zieh­ba­re Poli­tik einforderten.

Die­ses begin­nen­de Auf­be­geh­ren der ansäs­si­gen Bevöl­ke­rung hat auch im Gemein­de­rat merk­lich zu einem Umden­ken geführt. Eini­ge Gemein­de­rä­te sind seit dem hell­hö­rig, auf­merk­sam und sehr kri­tisch gegen­über allen Punk­ten, die im Gemein­de­rat auf die Tages­ord­nung kommen.

Enga­gier­te Bür­ger wol­len jedoch nicht nach­las­sen in ihrem Bemü­hen, der loka­len Poli­tik zu signa­li­sie­ren, dass all die wich­ti­gen The­men der Gemein­de wei­ter inten­siv, kon­struk­tiv und vor allem mit der größt­mög­li­chen Trans­pa­renz ange­gan­gen oder wei­ter­ver­folgt werden.

Auf Grund die­ser Sach­la­ge hat sich die Inter­es­sen­ge­mein­schaft AUF­BRUCH gegründet.

Es han­delt sich hier­bei um einen recht­lich betrach­tet losen Zusam­men­schluss von besorg­ten und nicht min­der enga­gier­ten Bür­gern der Gemein­de Leu­ten­bach (sie­he auch Inhalt Präambel).

Die wich­tig­sten Anlie­gen die­ses Zusam­men­schlus­ses sol­len sein, dass die bereits enga­gier­ten Gemein­de­rä­te in ihrer Arbeit bestärkt und unter­stützt wer­den; dass in der Gemein­de­po­li­tik unbe­dingt Trans­pa­renz Ein­kehr fin­den muss, um das ver­lo­ren gegan­ge­ne Ver­trau­en in die Lokal­po­li­tik zurück­zu­ge­win­nen; Die IG AUF­BRUCH will, dass der Bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Kraft in der Cau­sa Rump­ler klar bekennt, auf wel­cher Sei­te er in dem Pro­zess steht. Es ist nicht ersicht­lich, ob er als ober­ster Ver­tre­ter der Gemein­de Leu­ten­bach auch wirk­lich deren Inter­es­sen ver­tritt und das Abwen­den eines erheb­li­chen mone­tä­ren Scha­dens betreibt.

Die IG AUF­BRUCH will, dass das The­ma Breit­band­aus­bau inten­siv im Gemein­de­rat ver­folgt wird.

Es muss das Ziel sein, zeit­nah eine Lösung zu fin­den, dass die rest­li­chen Orts­tei­le auf jeden Fall eben­falls einen Breit­band­aus­bau erfahren.

Die IG AUF­BRUCH betont, dass es ihr nicht um das stän­di­ge her­um­sto­chern in alten Geschich­ten geht, son­dern dass hier ernst­haft inter­es­sier­te Bür­ger eine zukunfts­ori­en­tier­te Ent­wick­lung aller Orts­tei­le unter­stüt­zen und auf den Weg brin­gen wollen.

Die IG AUF­BRUCH ist kein kur­zes Auf­flam­men von unzu­frie­de­nen Einwohnern.

Die IG AUF­BRUCH will stets am Ball blei­ben, enga­gier­te Gemein­de­rä­te in ihrem Han­deln bestär­ken und allen Bür­gern zei­gen, dass wir uns im besten Sin­ne für das Wohl und die Zukunft der gesam­ten Gemein­de Leu­ten­bach mit Lei­den­schaft einsetzen.

Die The­men der IG AUF­BRUCH leben. Aktu­ell sehen wir zwar als wich­tig­ste Punk­te den Breit­band­aus­bau und die Cau­sa Rump­ler, jedoch lie­gen bekannt­lich noch wei­te­re The­men im Dorn­rös­chen­schlaf, die nach und nach kon­kret ange­gan­gen wer­den müssen.

Folg­lich sind die im bei­gefüg­ten Posi­ti­ons­pa­pier auf­ge­zeig­ten The­men ein fort­lau­fend geleb­ter Pro­zess, den es gilt zu beob­ach­ten, zu beglei­ten, immer kri­tisch zu hin­ter­fra­gen und mit posi­ti­ven Blick voranzutreiben.

Mit Grün­dung vom 08.02.2024 hat die Inter­es­sen­ge­mein­schaft AUF­BRUCH zunächst ihre Grund­sät­ze und erste Inhal­te zusam­men­ge­fasst und in einem Grund­satz­pa­pier definiert:

Posi­ti­ons­pa­pier IG Auf­bruch (PDF, 140 KB)

Spre­cher der IG AUFBRUCH

Bern­hard Gal­ster & Mat­thi­as Reubel