Hun­der­te Bier­kä­sten ver­lor ein Sat­tel­zug am Mitt­woch­nach­mit­tag an der Auto­bahn­auf­fahrt bei Unter­brück­lein (Neu­dros­sen­feld). Ver­letzt wur­de nie­mand, die Auf­räum­ar­bei­ten dau­er­ten meh­re­re Stunden.

Gegen 13.40 Uhr bog der Fah­rer eines aus Kulm­bach kom­men­den Sat­tel­zugs an der Anschluss­stel­le zur A70 bei Unter­brück­lein nach links ab, um auf die Auto­bahn in Rich­tung Bay­reuth auf­zu­fah­ren. Im Kur­ven­ver­lauf geriet sei­ne Ladung aus Bier­kä­sten in Bewe­gung und durch­brach die rech­te Sei­te des Auf­lie­gers. Bier­kä­sten fie­len palet­ten­wei­se auf die Fahr­bahn, Scher­ben und aus­lau­fen­der Ger­sten­saft mach­ten die Auto­bahn­auf­fahrt für die fol­gen­den Stun­den unpas­sier­bar. Die Poli­zei Kulm­bach sperr­te die ent­spre­chen­den Fahr­strei­fen, wäh­rend Kräf­te der Auto­bahn­mei­ste­rei mit einem beauf­trag­ten Unter­neh­men zusam­men die Stra­ße reinigten.

Eine ein­ge­hen­de Kon­trol­le des pol­ni­schen Fah­rers sowie des Sat­tel­zugs mit Unter­stüt­zung durch die Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth ergab als Unfall­ur­sa­che man­gel­haf­te Ladungs­si­che­rung. Hin­wei­se auf über­höh­te Geschwin­dig­keit fan­den sich nicht. Der 50-Jäh­ri­ge muss­te ein Buß­geld entrichten.

Nach­dem die rest­li­chen Kästen auf dem Anhän­ger, die sich eben­falls in erheb­li­cher Schief­la­ge befan­den, ent­la­den waren, konn­te das beschä­dig­te Gespann ent­fernt und die Auf­fahrt nach vier Stun­den wie­der frei­ge­ge­ben werden.

Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 35.000 Euro.