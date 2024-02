Wir und die ande­ren? – Die Suche nach der Mit­te in einer pola­ri­sier­ten Gesellschaft

Jah­res­emp­fang von Bil­dun­gE­van­ge­lisch mit Ste­phan Anpa­lag­an und Bildungsvertreter*innen aus Erlan­gen am Frei­tag, den 23. Febru­ar um 19.00 Uhr

Ste­phan Anpa­lag­an, Theo­lo­ge, Mana­ger und Jour­na­list, wird aus sei­nem neu­en Buch „Kampf und Sehn­sucht in der Mit­te der Gesell­schaft“ lesen. Beim anschlie­ßen­den Podi­ums­ge­spräch mit Mah­moud Abus­huair (Mus­li­mi­sches Bil­dungs­werk Bay­ern e.V.), Dr. Eli­sa­beth Preuß (VHS Erlan­gen), Dr. Bern­hard Petry (Dekan im Ev. – Luth. Deka­nats­be­zirk Erlan­gen), Dr. Moni­ka Tre­mel (Offe­ne Tür Erlan­gen) und Dr. Julia Ill­ner (Lei­tung Bil­dun­gE­van­ge­lisch) zum The­ma „Wir und die ande­ren? – Die Suche nach der Mit­te in einer pola­ri­sier­ten Gesell­schaft“ besteht die Mög­lich­keit zum Zuhö­ren und Mit­dis­ku­tie­ren. Musi­ka­lisch umrahmt wird die Ver­an­stal­tung, pas­send zum Jah­res­tag des Krie­ges in der Ukrai­ne, von dem ukrai­ni­schen Kon­zert Pia­ni­sten Ale­xey Petik (Uni­ver­si­tät der Kün­ste Charkiv).

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und wird freund­li­cher­wei­se geför­dert von dem Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben“. Um Anmel­dung wird gebe­ten. (09131/ 20012 oder bildung.​evangelisch-​er@​elkb.​de).

Refe­rent: Ste­phan Anpa­lag­an „Kampf und Sehn­sucht in der Mit­te der Gesell­schaft“, https://​ste​phan​an​pa​lag​an​.de/

Podi­ums­ge­spräch:

Mah­moud Abus­huair, Islam­wis­sen­schaft­ler, Mus­li­mi­sches Bil­dungs­werk Bay­ern e.V.

Dr. Eli­sa­beth Preuß, Päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin, Fach­be­reich Gesell­schaft, VHS Erlangen

Dr. Bern­hard Petry, Dekan im Ev. – Luth. Deka­nats­be­zirk Erlangen

Dr. Moni­ka Tre­mel, Geschäfts­füh­ren­de Lei­te­rin, Offe­ne Tür Erlangen

Mode­ra­ti­on: Dr. Julia Ill­ner, Lei­tung BildungEvangelisch

Musik: Ale­xey Petik, Charkiv Uni­ver­si­tät der Künste