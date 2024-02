Die neue Wun­CARD & App löst den Wun­sied­ler Zeh­ner als Ein­kaufs­gut­schein ab und stärkt das Wun­sied­ler Gewer­be durch ein­fa­che Hand­ha­bung und vie­le neu­en Möglichkeiten.

„Mit der Wun­CARD wird das Ein­kau­fen in Wun­sie­del zukünf­tig noch attrak­ti­ver und vor allem die Innen­stadt geför­dert“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Wir stär­ken damit aktiv Han­del, Gastro­no­mie und Dienst­lei­stung in Wun­sie­del – ganz nach dem Mot­to: Lass den Euro in Dei­ner Stadt“

Geschäfts­lei­ter Dani­el Wolf und der Per­so­nal­rat der Stadt Wun­sie­del haben das Pro­jekt inner­halb kür­ze­ster Zeit zusam­men mit den Wun­sied­ler Gewer­be­trei­ben­den umge­setzt. Mög­lich wur­de dies auch durch die gute Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma trol­ley­ma­ker, wel­che die Stadt Wun­sie­del bei der Ein­füh­rung und dem lau­fen­den Betrieb der Wun­CARD unterstützt.

Den ent­schei­den­den finan­zi­el­len Bei­trag, um die Wun­CARD über­haupt an den Start zu brin­gen, erbrach­ten die Spon­so­ren, Bau­fir­ma Roth, E‑Center Enders, die Fir­men­grup­pe Bir­ke sowie der SWW-Kon­zern. Sie haben die Ein­füh­rungs­ko­sten für das Pro­gram­mie­ren der App und der Home­page, den Druck der Kar­ten sowie für das Mar­ke­ting übernommen.

Mit der Wun­CARD wird der bis­he­ri­ge Wun­sied­ler Wert­gut­schein (Wun­sied­ler Zeh­ner) digi­ta­li­siert und mit vie­len neu­en Funk­tio­nen aus­ge­stat­tet. Recht­zei­tig zu Ostern, am 30.03.2024, wer­den Card und App an den Start gehen.

Wie funk­tio­niert die WunCARD?

Neben einer ein­fa­chen Kar­te kann die Wun­CARD auch über eine App am Han­dy gela­den wer­den. Auch bei­de Vari­an­ten gleich­zei­tig sind möglich.

Die Wun­CARD hat das For­mat einer Scheck­kar­te. Man kann mit der Wun­CARD in allen teil­neh­men­den Geschäf­ten wie mit einer Scheck­kar­te bezah­len. Wenn weni­ger gezahlt wird, als auf der Kar­te ver­bucht ist, bleibt der Rest­be­trag ste­hen. Reicht der Betrag auf der Kar­te nicht aus, kann der feh­len­den Betrag bar oder digi­tal begli­chen werden.

Alle teil­neh­men­den Geschäf­te haben das Logo der Wun­CARD im Ein­gangs­be­reich, so dass sofort erkenn­bar ist, mit der Wun­CARD bezahlt wer­den kann.

Es besteht die Mög­lich­keit, die Wun­CARD durch eine Regi­strie­rung zu per­so­na­li­sie­ren. Dies schützt das vor­han­de­ne Gut­ha­ben vor Ver­lust und Dieb­stahl. Zudem kann jeder regi­strier­te Kar­ten­in­ha­ber mit­tels App oder auf der Web­sei­te (www​.wun​card​.de) sein aktu­el­les Gut­ha­ben und die Buchun­gen überprüfen.

Die App zum Bezah­len und für Ange­bo­te der teil­neh­men­den Geschäfte

Die App beinhal­tet die exakt glei­che Bezahl­funk­tio­nen wie die Kar­te. Zusätz­lich bie­tet sie noch aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu Ange­bo­ten in den teil­neh­men­den Geschäf­ten und allen Buchungsvorgängen.

Die Wun­CARD zum Verschenken

Jeder Akzep­tanz­part­ner kann den gewünsch­ten Bei­trag auf­la­den und der Beschenk­te kann die­sen bei allen betei­lig­ten Wun­sied­ler Unter­neh­men ein­lö­sen. Auch als Taschen­geld für Kin­der eig­net sich die WunCARD.

Das Mit­tag­essen im Restau­rant, der Ein­kauf im Super­markt, das Geschenk für die beste Freun­din, Mal­stif­te für die Kin­der, alles funk­tio­niert über die WunCARD.

Selbst­ver­ständ­lich sind die per­sön­li­chen Daten sicher, da die Daten­über­tra­gung und ‑spei­che­rung ver­schlüs­selt sind. Das System wur­de in Deutsch­land ent­wickelt, wird hier betrie­ben und basiert auf modern­ster Technologie.

Die Wun­CARD kann pro Auf­la­dung mit maxi­mal 250 € auf­ge­la­den und bei allen teil­neh­men­den Geschäf­ten ganz oder in Teil­be­trä­gen ein­ge­löst wer­den. Es kann jedoch ein belie­big hoher Betrag auf der Wun­CARD ange­spart werden.

Die Wun­CARD für Arbeitgeber

Die Wun­CARD als Mit­ar­bei­ter­kar­te für Unternehmen

Die Wun­CARD ist aber auch für Unter­neh­men geeig­net, die bei­spiels­wei­se ihren Mit­ar­bei­tern auf die­sem Weg monat­li­che oder ein­ma­li­ge steu­er­freie Sach­be­zü­ge gewäh­ren möch­ten. Die Ver­wal­tung der Auf­la­dung erfolgt mit weni­gen Klicks in einem Arbeitergeber-Tool.

Als erster Arbeit­ge­ber gewährt die Stadt Wun­sie­del allen Ihren Mit­ar­bei­tern seit Janu­ar 2024 eine monat­li­che tarif­li­che Sach­zu­wen­dung in Höhe von 50 € über die Wun­CARD. Dadurch wird bereits ein zusätz­li­ches Umsatz­vo­lu­men von über 40.000 € pro Jahr gene­riert, wel­ches direkt und aus­schließ­lich den teil­neh­men­den Wun­sied­ler Gewer­be­trei­ben­den zugutekommt.

Wei­te­re Arbeit­ge­ber aus Wun­sie­del haben bereits zuge­sagt, auch ihren Mit­ar­bei­tern Sach­zu­wen­dun­gen über die Wun­CARD zur Ver­fü­gung zu stellen.

Arbeit­ge­ber kön­nen sich ganz ein­fach über den neben­ste­hen­den QR-Code registrieren!

Die Wun­CARD für Gewer­be­trei­ben­de (Bonus­Card mit Cash­back-Funk­ti­on): Jeder teil­neh­men­de Part­ner kann eigen­stän­dig und jeder­zeit indi­vi­du­el­le Boni in Form von Cash­back ein­rich­ten sowie eige­ne Mar­ke­ting­ak­tio­nen per E‑Mail, News­let­ter und Push-Mail star­ten. Neben die­sen Funk­tio­nen gibt es eine eige­ne Web­site www​.wun​card​.de, die APP sowie einen regel­mä­ßi­gen News­let­ter. Zudem wird es über die vor­ge­nann­ten Kanä­le eine Job­bör­se für die teil­neh­men Geschäf­te und Arbeit­ge­ber geben.

Das Wich­tig­ste, es gibt kei­ner­lei Hür­den beim Ein­stieg! Jeder Gewer­be­trei­ben­de kann ohne gro­ßen Auf­wand Akzep­tanz­stel­le für die neue Wun­CARD wer­den. Die Abwick­lung erfolgt ent­we­der über eine bestehen­de PC-Kas­se oder ganz ein­fach per App mit dem Smart­phone oder einem Tablet.

Was pas­siert mit den „alten“ Wun­sied­ler Zehnern?

Jeder Wun­sied­ler Zeh­ner, der sich im Umlauf befin­det, behält seit dem Aus­ga­be­da­tum wei­ter sei­ne Gül­tig­keit für 3 Jah­re. Zum Start der Wun­CARD am 30.03. wird es eine Umtausch­ak­ti­on geben, bei der jeder sei­ne Wun­sied­ler Zeh­ner gegen die neue Card aus­tau­schen kann. Für jeden Umtausch wer­den 10% mehr auf die Kar­te geladen.

Bis­her neh­men fol­gen­de Part­ner teil:

Lui­sen­burg-Fest­spie­le

Tou­rist-Infor­ma­ti­on

Fich­tel­kaf­fee Mey­er & Schel­ter GbR

Por­zel­lan­haus August Liepold

Vital­scheu­ne GmbH

Tech­nik-Pro­fi Schöf­fel e. K.

Lui­sen­burg Resort

Tank­stel­le und Auto­haus A. Witt­ke GmbH & Co. KG

Gast­stät­te „Zum Bernhard“

Lud­wig – Schu­he GmbH & Co. KG

Molo­Rouge

Bräu­st­überl Schönbrunn

Buch­hand­lung Kohler

Laden­bur­ger Optik

Sölch Augen­op­tik GmbH

Brun­nen-Apo­the­ke

Die Genuss­dea­ler

E‑Center Enders

Zwei­rad­Schnei­der