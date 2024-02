Loka­ler tex­ti­ler Miet­dienst nun Teil des Umwelt­pakts Bayern

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz hat die Fir­ma Bud­dy­Mats aus Coburg für die Teil­nah­me am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern aus­ge­zeich­net. Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig über­gab die Urkun­de samt Pla­ket­te im Rat­haus in Coburg. „Der akti­ve Bei­trag zum Kli­ma­schutz ver­dient eine Aus­zeich­nung“, so OB Domi­nik Sau­er­teig. „Sie zei­gen mit ihrem Unter­neh­men Ver­ant­wor­tung für unse­re Umwelt. Dar­an kön­nen sich noch vie­le ein Bei­spiel nehmen.“

Bud­dy­Mats hat sich auf per­so­na­li­sier­ba­re Mat­ten, die Rei­ni­gung und deren War­tung spe­zia­li­siert. Der Geschäfts­füh­rer Tho­mas Thau ach­tet im Unter­neh­mens­all­tag an vie­len Stel­len auf Nach­hal­tig­keit. Er ver­zich­tet bei­spiels­wei­se auf Ein­mal­ver­packun­gen und arbei­tet mit regio­na­len Unter­neh­men zusam­men. „Ich bin stolz auf mei­nen Ein­satz für die Umwelt und auf den Bei­tritt zum Umwelt­pakt Bay­ern“, so Tho­mas Thau.

Seit 1995 gibt es den Umwelt­pakt Bay­ern. Die Idee dahin­ter ist es Betrie­be, staat­li­che Ein­rich­tun­gen und Unter­neh­mer zu moti­vie­ren den Umwelt­schutz über die gesetz­li­chen Vor­ga­ben hin­aus umzu­set­zen. Mit dem Umwelt- und Kli­ma­pakt arbei­tet die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung dar­an, Lösun­gen im Umgang mit Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­the­men zu ent­wickeln, um damit Umwelt- und Kli­ma­schutz in Unter­neh­men und Betrie­ben vor­an­brin­gen. Unter­stützt wird sie dabei von der Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. (vbw), der Baye­ri­schen Indu­strie- und Han­dels­kam­mer (BIHK) und dem Baye­ri­schen Hand­werks­tag (BHT).