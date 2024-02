Auch Markt­red­witz war beteiligt

Posi­ti­ve Bilanz des Modell­pro­jekts: Mehr Last auf dem Rad – weni­ger Last im Verkehr

Acht Kom­mu­nen, 53 Miet- und Lade­sta­tio­nen und 133 Lasten­rä­der: Mit Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­ums haben ver­schie­de­ne Städ­te und Gemein­den in Bay­ern seit 2020 voll­au­to­ma­ti­sche Lasten­rad-Miet­sy­ste­me ein­ge­rich­tet und aus­pro­biert. Heu­te hat in Mün­chen die Abschluss­ver­an­stal­tung mit Bay­erns Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter statt­ge­fun­den. Die Bilanz: Lasten­rä­der haben das Poten­zi­al Auto­fahr­ten zu erset­zen. Außer­dem wären Miet­sy­ste­me laut der Gut­ach­ter auch für ande­re Kom­mu­nen in Bay­ern geeig­net – wenn eini­ge Din­ge beach­tet werden.

Cadolz­burg in Mit­tel­fran­ken, Frei­sing in Ober­bay­ern, Lech­bruck am See und Lin­dau am Boden­see in Schwa­ben, Markt­red­witz in Ober­fran­ken, Pas­sau in Nie­der­bay­ern und Würz­burg in Unter­fran­ken haben sich an dem Modell­pro­jekt betei­ligt. Der Markt Post­bau­er-Heng in der Ober­pfalz hat kein Miet­sy­stem ein­ge­rich­tet, sich aber im Namen aller Modell­kom­mu­nen um die not­wen­di­ge Buchungs­platt­form und ‑App geküm­mert. Heu­te haben Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Kom­mu­nen Urkun­den von Ver­kehrs­mi­ni­ster Bern­rei­ter ent­ge­gen­ge­nom­men. „Lasten­rä­der sind in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer belieb­ter gewor­den. Sie eig­nen sich, um den Ein­kauf nach Hau­se zu trans­por­tie­ren, die Kin­der abzu­ho­len oder für Aus­flü­ge“, erklär­te Bern­rei­ter in sei­nem Gruß­wort. „Ein voll­au­to­ma­ti­sches Lasten­rad-System ist für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sehr kom­for­ta­bel: Sie spa­ren sich Anschaf­fungs­ko­sten und Platz, gleich­zei­tig sind die Räder ein­fach zu mie­ten, jeder­zeit und kurz­fri­stig ver­füg­bar. Das wuss­ten auch die Nut­ze­rin­nen und Nut­zer in unse­ren Pilot­kom­mu­nen zu schät­zen und haben die Lasten­rä­der eif­rig genutzt.“

Das Modell­pro­jekt hat die Stär­ken, aber auch Her­aus­for­de­run­gen von Lasten­rad-Miet­sy­ste­men auf­ge­zeigt. Je nach Kom­mu­ne gaben zwi­schen 51 und 77 Pro­zent der Nut­ze­rin­nen und Nut­zer an, dass sie mit der Lasten­rad-Fahrt eine Auto­fahrt ersetzt hät­ten. Allein im Zeit­raum Janu­ar bis Sep­tem­ber 2023 wur­den in den sie­ben Kom­mu­nen min­de­stens 9.000 Auto­fahr­ten ver­mie­den. Somit hat das Pro­jekt ein wich­ti­ges Ziel der Kom­mu­nen, den inner­ört­li­chen Ver­kehr zu ent­la­sten, erfüllt. Her­aus­for­de­run­gen gab es zum Bei­spiel hin­sicht­lich der Errich­tung von Miet­sta­tio­nen in denk­mal­ge­schütz­ten Orts­ker­nen und bei der Ein­däm­mung von unsach­ge­mä­ßem Gebrauch der Räder.

Der Frei­staat Bay­ern hat die Städ­te und Gemein­den mit ins­ge­samt rund zwei Mil­lio­nen Euro bei der Ein­rich­tung ihrer Miet­sy­ste­me unter­stützt. „Wenn die loka­le Poli­tik die Ein­rich­tung eines Miet­sy­stems unter­stützt, es einen War­tungs- und Repa­ra­tur­ser­vice vor Ort gibt und Ver­ant­wort­lich­kei­ten inner­halb der Ver­wal­tung klar gere­gelt sind, kann ein Lasten­rad-Miet­sy­stem zum vol­len Erfolg wer­den“, so Bern­rei­ter. „Ich freue mich, dass vor­aus­sicht­lich alle Kom­mu­nen die Miet­sy­ste­me auch in die­ser Radl­sai­son wei­ter anbie­ten wer­den und hof­fe, dass in Zukunft wei­te­re Kom­mu­nen dazukommen.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und den Abschluss­be­richt gibt es unter www​.lasten​rad​.bay​ern​.de/