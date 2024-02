Am Frei­tag, den 16. und am Mon­tag, den 19. Febru­ar lädt die Kunst- und Kul­tur­büh­ne Hirschaid e.V. jeweils um 19.30 Uhr zu infor­ma­ti­ven Vor­trä­gen ins Schloss Sass­an­fahrt (Schloss­platz 1, 96114 Hirschaid).

Am Frei­tag spricht in Zusam­men­ar­beit dem CHW Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold über den gro­ßen Libe­ra­len Tho­mas Deh­ler (1897–1967) aus Lich­ten­fels und sein Fran­ken. Der Mon­tag gehört dem Gar­ten­bau, denn Kreis­fach­be­ra­te­rin für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge Dipl.-Ing. Alex­an­dra Kle­misch gibt Tipps für robu­ste Stau­den in natur­na­hen Gärten.

Der Ein­tritt zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen ist frei, Gäste sind herz­lich willkommen.