Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Peu­geot wur­de durchwühlt

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend und Mon­tag­früh dran­gen Unbe­kann­te in einen in der Fische­rei abge­stell­ten roten Peu­geot. Das Fahr­zeug wur­de von der Hal­te­rin dort geparkt und ver­mut­lich nicht abge­sperrt. Unbe­kann­te durch­wühl­ten das Fahr­zeug und nah­men wohl nur den Fahr­zeug­schein mit, da kei­ne Wert­ge­gen­stän­de zu fin­den waren.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Über­führ­te Laden­die­be stecken Beu­te im Wert von ca. 350 Euro ein

BAM­BERG. Der Laden­de­tek­tiv eines Kauf­hau­ses am Grü­nen Markt konn­te Mon­tag­nach­mit­tag zwei Män­ner beob­ach­ten, wie einer der Bei­den ein paar Turn­schu­he im Wert von 80 Euro und der Ande­re Ein­le­ge­soh­len ein­steck­ten und den Laden ver­lie­ßen, ohne die Ware zu bezah­len. Der Detek­tiv folg­te den Bei­den, nach hin­zu­ru­fen der Poli­zei, in ein Beklei­dungs­ge­schäft und konn­te sie dort noch beim Dieb­stahl einer Jacke im Wert von 170 beob­ach­ten. Dort wur­den sie festgenommen.

Kur­ze Zeit spä­ter wur­de eine 14-Jäh­ri­ge in einer Dro­ge­rie beim Dieb­stahl von Kos­me­tik im Wert von 13 Euro erwischt. Nach Anzei­gen­auf­nah­me durf­te sie von ihrer Mut­ter abge­holt werden.

Ein 24-Jäh­ri­ge steck­te in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße gleich sechs Fla­schen Tequil­la im Wert von 90 Euro in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ den Laden, ohne zu bezahlen.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch­nacht und Don­ners­tag­nacht ent­wen­de­ten Unbe­kann­te ein in den Thea­ter­gas­sen abge­stell­tes und abge­sperr­tes Kin­der­moun­tain­bike. Das wei­ße Fahr­rad hat einen Zeit­wert von ca. 400 Euro.

Aus einem Fahr­rad­ab­stell­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Alten Sei­le­rei ent­wen­de­ten Unbe­kann­te zwi­schen Don­ners­tag­nach­mit­tag und Mon­tag­mor­gen zwei inein­an­der ver­sperr­te Cube-Moun­tain­bikes im Wert von ins­ge­samt ca. 1.500 Euro. Die Fahr­rä­der haben die Far­ben silber/​orange und weiß/​blau.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Heck­schei­be eingeschlagen

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen zwi­schen 6:30 Uhr und 8:30 Uhr wur­de die Heck­schei­be eines in der Ohm­stra­ße abge­stell­ten schwar­zen VW/​Touran mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand ein­ge­schla­gen. Der Sach­scha­den, der von Unbe­kann­ten ange­rich­tet wur­de, wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Wei­ßer Sprin­ter gesucht

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen gegen 7:40 Uhr muss­te ein 47-Jäh­ri­ger mit sei­nem Stadt­bus am Jakobs­berg ver­kehrs­be­dingt anhal­ten um den Gegen­ver­kehr durch­fah­ren zu las­sen. Dabei kam ihm ein wei­ßer Sprin­ter mit schwar­zer Auf­schrift ent­ge­gen. Im Vor­bei­fah­ren tou­chier­te der Sprin­ger den lin­ken Außen­spie­gel des Bus­ses und rich­te­te damit einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro an. Anschlie­ßend hielt der Fah­rer des Sprin­ters kurz an, um sich dann aber vom Unfall­ort zu ent­fer­nen, ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Zu weit nach rechts ins Ban­kett geriet der 53-jäh­ri­ge Fah­rer eines mit Holz­pa­nelen bela­de­nen Lkw am Mon­tag­mor­gen, gegen 05.30 Uhr, auf der Staats­stra­ße 2262 in Rich­tung Schlüs­sel­feld. Der Lkw rutsch­te dar­auf­hin schräg in den auf­ge­weich­ten Stra­ßen­gra­ben. Wäh­rend der auf­wen­di­gen Ber­gung durch eine Spe­zi­al­fir­ma mit­tels Kran muss­te die Staats­stra­ße für etwa eine Stun­de gesperrt wer­den. Die Stra­ßen­mei­ste­rei war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und Sper­rung zur Unter­stüt­zung vor Ort. Am Lkw ent­stand ein Front­scha­den in Höhe von ca. 12.000 Euro; der Flur­scha­den wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

HIRSCHAID. Scha­den von ca. 500.000 Euro an der Brücke der Bahn­un­ter­füh­rung in der Maxi­mi­li­an­stra­ße ent­stand am Mon­tag­abend, nach­dem ein Sat­tel­zug stecken blieb.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein orts­frem­der Sat­tel­zug-Füh­rer von der Auto­bahn kom­mend orts­ein­wärts in die Maxi­mi­li­an­stra­ße. An der Bahn­un­ter­füh­rung mit Höhen­be­gren­zung für Fahr­zeu­ge über 3,4 Meter, miss­ach­te­te der 44-jäh­ri­ge Kraft­fah­rer meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen und fuhr auch noch unter einem Schlag­baum hin­durch. In der Bahn­un­ter­füh­rung ende­te die Fahrt abrupt, als der Sat­tel­zug stecken blieb. Dabei wur­de ein Stahl­trä­ger der Brücke etwa einen hal­ben Meter nach hin­ten ver­scho­ben. Auf­grund des ent­stan­de­nen Scha­dens ist ein siche­res Pas­sie­ren der Brücke/​Unterführung nicht mehr gewähr­lei­stet. Eine Sper­rung für jeg­li­chen Ver­kehr und Fuß­gän­ger besteht bis auf Wei­te­res. Der Scha­den am Füh­rer­haus sowie am Sat­tel-Auf­lie­ger wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur Ber­gung des Lkw wur­de Luft aus den Rei­fen ent­las­sen. Anschlie­ßend konn­te der Sat­tel­zug rück­wärts aus der Unfallört­lich­keit herausfahren.

Zur Unter­stüt­zung und Sper­rung waren die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hirschaid und der Kreis­bau­hof im Einsatz.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

UNTER­LEI­TER­BACH. Scha­den von ca. 1.500 Euro hin­ter­ließ ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, zwi­schen 8.00 und 14.30 Uhr, wur­de ein ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand in der Schloß­stra­ße gepark­ter Pkw, VW Arte­on, an der hin­te­ren lin­ken Stoß­stan­ge ange­fah­ren. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des wur­den auf einem Park­platz eines Ein­kauf­mark­tes in der Kon­rad-Ott-Stra­ße zwei Ver­kehrs­zei­chen mut­wil­lig beschä­digt und mit Far­be beschmiert. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 100 Euro. Hin­wei­se auf den oder die Täter nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191 / 70900 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schmie­re­rei­en an Bahn­hofs­toi­let­te – Zeu­gen­auf­ruf führt zum Erfolg

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Zunächst unbe­kann­te Täter hat­ten im Zeit­raum von 19. Janu­ar bis 23. Janu­ar an einer Bahn­hofs­toi­let­te in Bad Staf­fel­stein rechts­extre­me Graf­fi­tis ange­bracht. Nach einem Zeu­gen­auf­ruf in der Pres­se, lie­fer­te eine Dame den ent­schei­den­den Hin­weis auf eine Grup­pe jugend­li­cher Tatverdächtiger.

Die Jugend­li­chen ste­hen im Ver­dacht, meh­re­re Haken­kreu­ze und rechts­extre­me Schrift­zü­ge an das Toi­let­ten­haus am Bahn­hof Bad Staf­fel­stein gesprüht zu haben. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Euro­be­reich. Nach einem Pres­se­auf­ruf mel­de­te sich eine Zeu­gin und lie­fer­te den Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg mit einer Video­se­quenz einen Hin­weis, der sie zunächst zu einer Fün­fer­grup­pe Jugend­li­cher führ­te. Ein 15-jäh­ri­ges Mit­glied der Grup­pe war dem poli­zei­li­chen Sach­be­ar­bei­ter bereits bestens bekannt. Geschick­te Ermitt­lun­gen im Umfeld des 15-Jäh­ri­gen brach­ten die­sen dazu, sich rasch selbst bei der Poli­zei zu stel­len. Dar­über hin­aus mel­de­te er sich bei der Stadt­ver­wal­tung und rei­nig­te mit wei­te­ren Jugend­li­chen aus der Grup­pe die beschmier­te Bahnhofstoilette.

Inwie­weit die ande­ren vier Jugend­li­chen an der Tat betei­ligt waren, muss im Zuge der fol­gen­den Ermitt­lun­gen noch geklärt werden.

Erneut auf Die­bes­tour durch Schney

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. In der Zeit von Frei­tag bis Mon­tag, vor­wie­gend zur Nacht­zeit, trie­ben sich zum wie­der­hol­ten Mal in Schney zwei unbe­kann­te Män­ner her­um, die in ins­ge­samt sechs Fäl­len Autos durch­wühl­ten und vor­ran­gig Bar­geld und Wert­sa­chen im Gesamt­wert von etwa 150 Euro ent­wen­de­ten. Die Män­ner wer­den wie folgt beschrie­ben: Bei­de waren etwa 20–30 Jah­re alt und dun­kel geklei­det. Zudem tru­gen sie FFP2-Mas­ken. Von Sei­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels wird noch­mals dar­auf hin­ge­wie­sen, abge­stell­te Fahr­zeu­ge unmit­tel­bar auf deren Schließ­zu­stand zu überprüfen.

Fahr­rad-Rei­fen gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 06.30 Uhr und 16.30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen Fahr­rad­rei­fen am Bahn­hofs­platz. Der Täter löste den Schnell­span­ner des Vor­der­ra­des an einem Cube-Trek­king­fahr­rad und nahm den Rei­fen im Wert von etwa 30 Euro mit. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­der­licht eines E‑Bikes beschädigt

LICH­TEN­FELS. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te bereits am ver­gan­ge­nen Diens­tag, 13.02.2024, zwi­schen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, das Vor­der­licht eines E‑Bikes, das zu die­ser Zeit in der Main­au, vor einem Elek­tronik­fach­markt abge­stellt war. An dem Schein­wer­fer wur­de ein Kon­takt abge­bro­chen, der Sach­scha­den liegt bei etwa 100 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ach­tung – erneut Enkeltrick-Betrugsversuche

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am gest­ri­gen Mon­tag kam es im Bereich der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein wie­der­holt zu soge­nann­ten Enkel­trick-Betrugs-Ver­su­chen. In allen Fäl­len sol­len die angeb­li­chen Enkel­kin­der schwer­ste Ver­kehrs­un­fäl­le ver­ur­sacht haben und nun hohe Geld­sum­men als Kau­ti­on hin­ter­le­gen. Glück­li­cher­wei­se erkann­ten alle Ange­ru­fe­nen die Betrugs­ma­sche und es kam zu kei­ner­lei Geld­über­ga­ben, statt­des­sen benach­rich­tig­ten sie die Polizei.

Streit eska­lier­te

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­vor­mit­tag gerie­ten ein 36-Jäh­ri­ger und eine 29-Jäh­ri­ge in einen Streit. Im Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung griff der Mann nach einem Pfef­fer­spray und attackier­te damit die Frau. Als Grund für die Aus­ein­an­der­set­zung stell­te sich her­aus, dass der 36-Jäh­ri­ge wohl eine Bezie­hung mit der 29-Jäh­ri­gen ein­ge­hen möch­te, was die­se jedoch vehe­ment ablehnt. Er erhält nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.