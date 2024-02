Möh­ren­dorf HILFT! geht in die 3. Runde.

Mit der Akti­on. „Möh­ren­dorf HILFT!“ Schwer­ster­krank­ten Men­schen einen beson­de­ren Wunsch zu erfül­len“ wur­de ein neu­es Pro­jekt in unse­rer Regi­on – gestartet.

Wor­um geht es:

Noch ein­mal den Weih­nachts­markt besu­chen, noch ein­mal ins Fuß­ball­sta­di­on der Lieb­lings­mann­schaft gehen, noch ein­mal bei der Fami­lie zu Hau­se Weih­nach­ten feiern.

Schwer­ster­krank­ten Men­schen in ihrer letz­ten Lebens­pha­se einen beson­de­ren Wunsch zu erfül­len – das ist die Auf­ga­be und Ziel­set­zung des ASB Wün­sche­wa­gen, der aus­schließ­lich durch Spen­den finan­ziert wird. In Deutsch­land brin­gen seit 2014 die „Blau­en Engel“ vom Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund schwerst­kran­ke Men­schen nach dem Mot­to „Noch ein­mal“ gut umsorgt ein letz­tes Mal an ihren Lieb­lings­ort, weil Ange­hö­ri­ge ihre Lieb­sten nicht mehr selbst im Auto fah­ren können.

Der Wün­sche­wa­gen Franken/​Oberpfalz rea­li­siert vie­le klei­ne und gro­ße Herzenswünsche.

Mehr über den Wün­sche­wa­gen erfahrt ihr hier:

https://​wuen​sche​wa​gen​.de/​f​r​a​n​ken

Vie­le Unter­neh­men und Ver­ei­ne aus Möh­ren­dorf und der Metro­pol­re­gi­on unter­stüt­zen das Spen­den­pro­jekt „Möh­ren­dorf HILFT! dem ASB-Wün­sche­wa­gen Franken/​Oberpfalz“

Mehr über das Pro­jekt hier:

https://​fw​-moeh​ren​dorf​.de/​m​o​e​h​r​e​n​d​o​r​f​-​h​i​l​f​t​-​d​e​m​-​w​u​e​n​s​c​h​e​w​a​g​e​n​-​f​r​a​n​k​e​n​-​o​b​e​r​p​f​a​lz/

Die­se enga­gier­ten Unter­neh­men und Ver­ei­ne unter­stüt­zen unse­re Hilfsaktion:

Durst Pro­jekt­part­ner https://​www​.durst​-pro​jekt​part​ner​.de/#1

Fasten Möh­ren­dorf https://​www​.fasten​-moeh​ren​dorf​.com/

Fisch­kü­che Reck https://​fisch​kue​che​-reck​.de/

FREI RAUM GAR­TEN https://​www​.frei​raum​gar​ten​.de/

Hart­mann Hof https://​www​.hart​manns​-hof​.de/

HAUS­ARZT­PRA­XIS AM ANGER https://​haus​arzt​pra​xis​-am​-anger​.de/

Ihre Zahn­arzt­pra­xis https://​www​.ihre​zahn​arzt​pra​xis​.com/

Imbus https://​www​.imbus​.de/

Imke­rei Gold­rähm­chen https://​www​.gold​raehm​chen​.de/

KFZ SER­VICE ROTHER https://​www​.kfz​-ser​vice​-rother​.de/

Klein­see­ba­cher Hof­la­den https://​www​.klein​see​ba​cher​-hof​la​den​.de/

Pau­lus & Buch­mül­ler GmbH https://​www​.pau​lus​-buch​muel​ler​.de/

Pila­tes CHRI­STA LEP­PERT http://​www​.pila​tes​-moeh​ren​dorf​.de/

Pil­lipp Haus­tech­nik GmbH https://​www​.pil​lipp​.de/

POL­STER Elek­tro­tech­nik https://​www​.pol​ster​-elek​tro​tech​nik​.de/

RUDOLF KEM­PE

Unter­neh­mens­grup­pe https://​www​.rudolf​-kem​pe​.de/

VR Bank Erlangen-Höchstadt-

Her­zo­gen­au­rach https://​www​.vr​-teil​ha​ber​bank​.de/​s​t​a​r​t​s​e​i​t​e​.​h​tml

Ver­si­che­rungs­bü­ro Uhl­mann https://​ver​tre​tung​.alli​anz​.de/​u​h​l​m​a​n​n​.​b​a​i​e​r​s​d​o​rf/

Zim­me­rei & Wasserradbau

Georg Schel­ler info@​zimmerei-​scheller.​de

ZWEI­RAD ZITZ­MANN https://​www​.zwei​rad​-zitz​mann​.de/

Advents­markt Bubenreuth

FREIE WÄH­LER MÖH­REN­DORF https://​fw​-moeh​ren​dorf​.de/

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Klein­see­bach https://​www​.feu​er​wehr​klein​see​bach​.de/

Hei­mat- und Gesang­ver­ein Klein­see­bach 1921

Klein­tier­zucht­ver­ein Möhrendorf

Buben­reuth e.V. http://​www​.ktzv​.net/

Spen­den kön­nen hier über­wie­sen werden:

IBAN: DE15 7605 0101 0013 8773 60

Emp­fän­ger: Arbeiter-Samariter-Bund

Ver­wen­dungs­zweck: MÖH­REN­DORF HILFT

(Spen­den­quit­tun­gen wer­den ausgestellt)

oder ganz ein­fach online hier:

https://​www​.bet​ter​place​.org/​d​e​/​f​u​n​d​r​a​i​s​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​4​5​6​4​5​-​m​o​e​h​r​e​n​d​o​r​f​-​h​i​lft

Dan­ke!

Die Initia­ti­ve bedankt sich bei den vie­len Unter­neh­men und Ver­ei­nen, die unter­stüt­zen. Und natür­lich ein gro­ßes Dan­ke­schön an alle Helfer*innen und Spender*innen für ihre Soli­da­ri­tät und Hilfs­be­reit­schaft. Dar­über hin­aus bedankt sich „Möh­ren­dorf HILFT!“ bei Bür­ger­mei­ster Tho­mas Fischer und bei der Gemein­de­ver­wal­tung für die Unterstützung.