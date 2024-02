Auf Initia­ti­ve von Frak­ti­ons­spre­che­rin Lydia Göbel aus Höch­stadt a.d. Aisch hat die grü­ne Kreis­tags­frak­ti­on den Antrag gestellt, eine durch­ge­hen­de Express­bus­li­nie von Höch­stadt nach Forch­heim zu prü­fen und zu pla­nen. Hal­te­punk­te sind in Höch­stadt, Grems­dorf, Adels­dorf, Zeckern, Oes­dorf, Wim­mel­bach und Forch­heim vorgesehen.

In der Begrün­dung des Antra­ges wird als Ziel eine durch­ge­hen­de Express­bus­ver­bin­dung von Neu­stadt a.d. Aisch und Forch­heim genannt. Der Land­kreis Forch­heim soll sich an der Pla­nung und Finan­zie­rung der Linie nach Forch­heim betei­li­gen. Zen­tra­ler Punkt des Antra­ges ist die deut­li­che Fahrt­zeit­ver­kür­zung zwi­schen Höch­stadt und Forch­heim. Dies sei im Inter­es­se bei­der Land­krei­se, so Frak­ti­ons­spre­che­rin Lydia Göbel. Ent­lang der Linie leben in bei­den Land­krei­sen fast 60.000 Men­schen. Es hand­le sich daher um eine dicht­be­sie­del­te Regi­on, die einen attrak­ti­ven ÖPNV brau­che. Eine deut­li­che Ent­la­stung der B 470 durch die Express­bus­li­nie sei mög­lich. „Wir kön­nen in Euro­pa gren­zen­los rei­sen, da soll­te der ÖPNV nicht an Land­kreis­gren­zen schei­tern“ ist sich die Höch­städ­ter Kreis­rä­tin sicher.