HOF. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es im Hofer Stadt­ge­biet zur Bedro­hung und Belei­di­gung eines jun­gen Paa­res. Die Kri­po Hof sucht nach den fünf Tätern und bit­tet um Hinweise.

Um kurz nach 16 Uhr waren ein 25-Jäh­ri­ger und sei­ne 22-jäh­ri­ge Freun­din im Stadt­ge­biet Hof unter­wegs, als sie in der Kreuz­stein­stra­ße auf fünf jun­ge Män­ner tra­fen. Ohne beson­de­ren Anlass fin­gen die Män­ner an, das Paar auf sexu­el­ler Basis zu beschimp­fen und zu belei­di­gen. Grund dafür war, nach Ansicht des jun­gen Paa­res, der sicht­ba­re trans­se­xu­el­le Hin­ter­grund der 22-Jäh­ri­gen. Die Fün­fer­grup­pe ließ nicht von den bei­den ab. Einer der Täter ver­sperr­te ihnen den Weg und hielt demon­stra­tiv einen Gegen­stand in sei­ner Jacken­ta­sche ver­steckt, von dem nur ein schwar­zer Griff zu sehen war. Dem Ein­druck nach han­del­te es sich um ein Mes­ser. Das Paar erreich­te den­noch das gepark­te Auto und konn­te sich in Sicher­heit bringen.

Die Kri­po Hof ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Das jun­ge Paar hat die Täter fol­gen­der­ma­ßen beschrieben:

männ­lich

zir­ka 16 bis 18 Jah­re alt

165 bis 180 Zen­ti­me­ter groß

schlank

nach Zeu­gen­an­ga­ben süd­län­disch-ara­bi­sches Erscheinungsbild

beklei­det mit schwar­zen Jacken, einer davon mit schwar­zer Weste.

Wer hat die fünf Män­ner am Sams­tag­nach­mit­tag gese­hen oder konn­te den Vor­fall beob­ach­ten? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.