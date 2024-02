Das von Forch­heim for Future gegrün­de­te Pro­jekt Film Forum Forch­heim (PFiFF) bie­tet regel­mä­ßig kosten­lo­se Film­aben­de an. Im Febru­ar wur­de der Film „Zukunft pflan­zen‘ “ von Marie-Moni­que Robin gezeigt, der sich mit Fra­gen der Ernäh­rungs­si­cher­heit beschäf­tigt. Um dem Ver­lust der Arten­viel­falt sowie erschöpf­ten Böden zu begeg­nen wur­den meh­re­re agro­öko­lo­gi­sche Lösungs­mo­del­le aus ver­schie­de­nen Regio­nen der Erde vor­ge­stellt und Wis­sen­schaft­ler, Agro­no­men, Öko­no­men und Ver­tre­ter inter­na­tio­na­ler Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen befragt. Der Schwer­punkt des Films liegt dar­auf zu zei­gen, dass es viel­fäl­ti­ge Lösun­gen gibt, wir sie nur umset­zen müs­sen. In der sich anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on der Zuschau­er war man sich am Ende einigt, dass es wich­tig ist, der bäu­er­li­chen Land­wirt­schaft eine höhe­re gesell­schaft­li­che Aner­ken­nung sowie eine bes­se­ren Bezah­lung ihrer Arbeit für die mensch­li­che Ernäh­rung und die Bewah­rung der Umwelt zukom­men zu las­sen. Dazu ist neben einer Ver­hal­tungs­än­de­rung der Ver­brau­cher auch und ins­be­son­de­re eine Ver­bes­se­rung der poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen erforderlich.

