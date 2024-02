Der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein lädt am Sams­tag, 24. Febru­ar von 17 bis ca. 20 Uhr zu einer Ver­an­stal­tung unter dem Mot­to „Erd­äp­fel und was Gouds dazou“ in das Haus der Kräu­ter, Kem­nather Stra­ße 3 in Nagel, ein. Die Teil­neh­mer kön­nen Lecke­rei­en rund um die Kar­tof­fel genie­ßen, wie ein­ge­leg­te Herin­ge oder auch „Stin­ker­kä­se“ mit Pell­kar­tof­feln u.s.w..

Lasst euch über­ra­schen und kommt ein­fach mal vor­bei. Wir freu­en uns auf euren Besuch!