DB Rad+ und HSC 2000 Coburg kooperieren

Gemein­sam sport­lich zum Spiel

Gemein­sam mehr erra­deln, denn: mit dem neu­en „Spen­den-Fea­ture“ in der Rad+ App der Deut­schen Bahn gibt es die Lösung für alle, die am lieb­sten ganz neben­bei gemein­wohl­ori­en­tier­te Pro­jek­te unter­stüt­zen wol­len. Im Cobur­ger Land kön­nen Radl­ki­lo­me­ter für eine gemein­sa­me Rad­tour zum Hand­ball­spiel mit dem HSC Coburg gespen­det werden.

Mit Freun­den und Fami­lie um die Wet­te fah­ren oder in dei­nem Ver­ein Rad­ki­lo­me­ter sam­meln – gemein­sam in den Früh­ling radeln macht mehr Spaß. Mit der App von DB Rad+ gibt’s dazu Beloh­nun­gen in Form von Prä­mi­en oben drauf. Im Juli 2021 sind die Stadt und der Land­kreis Coburg mit der Deut­schen Bahn mit DB Rad+ gestar­tet, um die Nut­zung kli­ma­freund­li­cher Mobi­li­tät in der Regi­on zu för­dern – und dabei Erkennt­nis­se über die wich­tig­sten Fahr­rad­rou­ten in der Regi­on zu erhalten.

Der HSC 2000 Coburg unter­stützt die Fahr­rad-Incen­ti­vie­rung und betei­ligt sich mit einer sport­li­chen Akti­on und gleich meh­re­ren Prä­mi­en bei DB Rad+. So gibt zum Bei­spiel für 100 erra­del­te Kilo­me­ter 15 Pro­zent Rabatt im Fan­shop vor Ort. Für 50 gefah­re­ne Kilo­me­ter gibt es 10 Pro­zent Rabatt auf die Tickets für die lau­fen­de Rückrunde.

Wer die Hand­ball-Pro­fis wie Fabi­an Apfel und das Team hin­ter dem HSC 2000 Coburg auch abseits der Tri­bü­ne tref­fen möch­te, kann sei­ne Kilo­me­ter in der App auch für eine sport­li­che Akti­on spen­den. Mit 2000 gespen­de­ten Kilo­me­tern fin­det eine gemein­sa­me Radl­tour zum Spiel mit den Hand­ball­stars und Vestus vom HSC 2000 Coburg statt – Spaß und Umwelt­schutz inklu­si­ve! Mit der kli­ma­neu­tra­len Anrei­se per Rad wird dabei ein wich­ti­ger Bei­trag zum Kli­ma­schutz geleistet.

DB Rad+ App down­loa­den, Kilo­me­ter sam­meln, ein­lö­sen und spen­den: bahn​hof​.de/​r​a​d​p​lus

DB Rad+ App

Die DB Rad+ App gibt es seit Juli 2021 in Stadt und Land­kreis Coburg. Die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer sam­meln über die DB Rad+ App ihre gefah­re­nen Kilo­me­ter und kön­nen die­se bei aus­ge­wähl­ten Part­nern gegen Prä­mi­en ein­tau­schen (z.B. ein klei­nes Heiß­ge­tränk bei YORMA’S, Cho­co­la­te Coburg oder Liai­son au Cho­co­lat, einen Rabatt­gut­schein bei Inter­sport Wohl­le­ben, oder einen Rei­se­gut­schein der Deut­schen Bahn). Somit pro­fi­tie­ren akti­ve Rad­fah­ren­de durch ihre umwelt­freund­li­che Fort­be­we­gung mit dem Rad von attrak­ti­ven Prä­mi­en bei regio­na­len und über­re­gio­na­len Part­nern. Um teil­zu­neh­men benö­tigt man nur die DB Rad+ App. Die­se ist für die Nut­zen­den kosten­los, sie ist für Android- und iOS-Gerä­te ver­füg­bar und kann ohne Regi­strie­rung genutzt werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur DB Rad+ App fin­den Sie auch auf unse­rer Coburg­Mo­bil-Sei­te: https://​www​.coburg​.de/​m​i​c​r​o​s​i​t​e​/​m​o​b​i​l​/​t​h​e​m​e​n​/​r​a​d​r​e​g​i​o​n​/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​n​/​d​b​r​a​d​/​i​n​d​e​x​.​php oder auf: https://​rad​plus​.bahn​hof​.de/