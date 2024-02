… und noch ein Auf­stieg für die BTS-Bogen­schüt­zen: Die drit­te Mann­schaft stürmt aus der Ober­li­ga empor in die Bayernliga

Aller guten Teams sind Drei: Zunächst war die Bun­des­li­ga­mann­schaft der BTS-Bogen­schüt­zen in das Fina­le der Top 8‑Vereine Deutsch­lands ein­ge­zo­gen; dann wur­den die Schüt­zen von BTS II als Auf­stei­ger gleich Vize­mei­ster in der Regio­nal­li­ga (3. Liga); und nun krön­te die Ober­li­ga­mann­schaft der Bay­reu­ther Tur­ner­schaft eine her­aus­ra­gen­de Sai­son am letz­ten Wett­kampf­tag mit dem Auf­stieg in die Bayernliga.

Am letz­ten Wett­kampf­tag der Ober­li­ga Nord­west, der in Rehau aus­ge­tra­gen wur­de, strit­ten noch drei Teams um den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga. Der Tabel­len­er­ste, die SpVgg Reuth, hat­te drei Punk­te Vor­sprung auf die Bay­reu­ther, einen Punkt dahin­ter folg­te auf Rang Drei die Mann­schaft aus Bad Staf­fel­stein. Und das BTS-Team unter Füh­rung von Peter Wolff leg­te furi­os los:

Tom Bandu­ra, der aus der Regio­nal­li­ga „aus­ge­lie­he­ne“ Jür­gen Nakott sowie Mela­nie Doe­ge und Lukas Grot­sch gewan­nen vor der Pau­se alle vier von ins­ge­samt sie­ben anste­hen­den Duel­le gegen die Kon­kur­renz. Den größ­ten Anteil dar­an hat­te Tom Bandu­ra, der ner­ven­stark die mei­sten sei­ner Pfei­le sicher ins Zen­trum der Schei­be nagel­te. Die Schüt­zen aus Reuth und Bad Staf­fel­stein konn­ten an die­sem Tag nicht mit­hal­ten und muss­ten den Bay­reu­thern die Tabel­len­spit­ze über­las­sen. Als dann nach der Pau­se die BTS-Kom­bi­na­ti­on Bandu­ra-Nakott-Grot­sch auch die Bad Staf­fel­stei­ner sou­ve­rän besiegt und das Team aus Reuth gegen Wald­büt­tel­brunn eine wei­te­re Nie­der­la­ge hat­te ein­stecken müs­sen, war der Mann­schaft BTS III der Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga nicht mehr zu neh­men. Ent­spre­chend locker bestrit­ten die Schüt­zen die bei­den letz­ten Matches mit einem wei­te­ren Sieg gegen Wald­büt­tel­brunn und der ein­zi­gen und nun fol­gen­lo­sen Nie­der­la­ge gegen die Mit­auf­stei­ger aus Reuth.

