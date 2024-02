Der Seme­ster­auf­takt der Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt fin­det am Diens­tag, 20. Febru­ar, ab 19 Uhr im Gro­ßen Saal des Alten E‑Werks statt. Prof. Dr. Fried­helm Marx von der Uni­ver­si­tät Bam­berg spricht zu „Aus­zeit im Hoch­ge­bir­ge. Tho­mas Manns Zau­ber­berg revi­si­ted“. Vor 100 Jah­ren kam „Der Zau­ber­berg“ in die Buch­hand­lun­gen und pro­vo­zier­te sehr unter­schied­li­che Reak­tio­nen. Die­se stellt der Vor­trag vor – und beleuch­tet, was den Roman heu­te immer noch lesens­wert macht.

Zu Beginn der öffent­li­chen Ver­an­stal­tung spricht Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner ein Gruß­wort. vhs-Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum stellt das Seme­ster-Pro­gramm vor. vhs-Dozent Wolf­gang Pon­ader (Vibra­phon und Tran­skrip­ti­on) und Hart­mut All­wang (Kla­vier) sor­gen für die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung. Im Anschluss ist Zeit für Gesprä­che und Begeg­nung bei einem Getränk.