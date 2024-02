Im Zusam­men­hang der Struk­tur­ver­än­de­run­gen in den Deka­nats­be­zir­ken Peg­nitz und Bay­reuth-Bad Ber­neck wird Dekan Mar­kus Rausch sein Dekans­amt zum Ende die­ses Jah­res auf­ge­ben und sich ab Janu­ar 2025 ganz der Kir­chen­ge­mein­de Peg­nitz wid­men. Dies hat­te er dem Deka­nats­aus­schuss des Deka­nats­be­zirks Peg­nitz in Anwe­sen­heit der Regio­nal­bi­schö­fin bereits am 23. Janu­ar 2024 ver­trau­lich mit­ge­teilt. Auf der Kir­chen­vor­ste­her­frei­zeit am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de infor­mier­ten Dekan und Regio­nal­bi­schö­fin die Kir­chen­vor­ste­her und Kir­chen­vor­ste­he­rin­nen des Deka­nats­be­zirks Pegnitz.

Die Regio­nal­bi­schö­fin wür­dig­te sei­ne Ent­schei­dung: „Dekan Mar­kus Rausch ver­dient Respekt und hat für die­sen Schritt mei­ne Hoch­ach­tung. Die Ver­bin­dung von Pfarr­amts­füh­rung und Seel­sor­ge der gro­ßen Gemein­de Peg­nitz einer­seits und die Lei­tung eines Deka­nats­be­zirks ist eine kom­ple­xe Struk­tur. Denn für eine gro­ße Gemein­de zu den­ken und zugleich für einen Deka­nats­be­zirk, führt dazu, dass man bei­dem kaum gerecht wer­den kann. Wir beför­dern in unse­rer Lan­des­kir­che die Auf­lö­sung sol­cher Dop­pel­lei­tun­gen von Pfar­rei und Deka­nat. Das hat Dekan Rausch nun getan – zugun­sten der Gemein­de. Er wird in der Gemein­de Peg­nitz bleiben.“

Dekan Mar­kus Rausch ermög­licht mit die­sem Schritt, dass das Mit­ein­an­der der Deka­nats­be­zir­ke im Land­kreis Bay­reuth struk­tu­rell vor­an­kommt. Dekan Rausch: „Ich unter­stüt­ze den Pro­zess des gemein­sa­men Deka­nats­be­zirks und freue mich, im kom­men­den Jahr mehr Zeit für die Men­schen in der Gemein­de Peg­nitz zu haben.“

Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zum Deka­nats­be­zirk Pegnitz:

Im Deka­nats­be­zirk Peg­nitz leben ca. 14.000 evan­ge­li­sche Gemein­de­glie­der in 12 Kir­chen­ge­mein­den, die ins­ge­samt 8 Pfar­rei­en bilden.

Dazu gehö­ren die Kir­chen­ge­mein­den: Auer­bach, Bet­zen­stein, Birk, Bronn, Creu­ßen, Hüll, Lin­den­hardt, Peg­nitz, Ple­ch, Pot­ten­stein, Schna­bel­waid, Seidwitz.