Bereits zum drit­ten Mal lädt der Club Forch­heim-Kai­ser­pfalz von Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal zu einer Ver­an­stal­tung ein, die Frau­en in den Vor­der­grund rücken will: „Star­ke Frau­en aufs Podi­um“ hat zum Welt­frau­en­tag am Frei­tag, 8. März, ab 19 Uhr (Ein­lass ab 18.30 Uhr) in die­sem Jahr den Schwer­punkt „Frau­en und Bildung“.

Über früh­kind­li­che und schu­li­sche Bil­dung, aber auch lebens­lan­ges Ler­nen wird dis­ku­tiert mit Susan­ne Schmidt, der Rek­to­rin des Ehren­bürg-Gym­na­si­ums Forch­heim, Cari­na Lang, Refe­ren­tin für Erwach­se­nen­bil­dung beim Erz­bis­tum Bam­berg, sowie Elke Rasch­zok-Falk, der lang­jäh­ri­gen Lei­te­rin der Kita Elmar Egloff­stein sowie Mit­glied des SI-Clubs Forchheim-Kaiserpfalz.

Mode­riert wird der Abend in der Digi­tal­werk­statt Forch­heim, Breit­wei­dig 27, von der Club­prä­si­den­tin Anni­ka Falk-Clau­ßen. Der Ein­tritt kostet 15 Euro inklu­si­ve einem Getränk.

Der gesam­te Erlös des Abends wird gemein­nüt­zi­gen Pro­jek­ten gespen­det, die die Sor­op­ti­mi­stin­nen in der Regi­on unter­stüt­zen. Die Plät­ze sind begrenzt. Anmel­dung über die Web­sei­te https://​club​forch​heim​kai​ser​pfalz​.sor​op​ti​mist​.de