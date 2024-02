In der Pas­si­ons­zeit 2024 ist das Bild „Ich bin da“ der Künst­le­rin Schwe­ster Christama­ria Schrö­ter in der Kli­nik­ka­pel­le Hohe War­te zu sehen. Die Künst­le­rin ist Absol­ven­tin der Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste in Nürn­berg und Ordens­schwe­ster in der Chri­stus­bru­der­schaft im hoch­frän­ki­schen Sel­bitz. Das öku­me­ni­sche Team der Kran­ken­haus­seel­sor­ge lädt zu wöchent­li­chen Got­tes­dien­sten und Andach­ten ein, die das Kunst­werk jeweils von unter­schied­li­chen Sei­ten erschlie­ßen. Pfar­re­rin Man­ja Brall hat das Pro­jekt ange­sto­ßen: „Die Kapel­le ist ein beson­de­rer Ort im Kran­ken­haus. Hier­her kom­men Men­schen mit Gebets­an­lie­gen oder auch ein­fach dem Bedürf­nis nach Stil­le und Besin­nung im manch­mal hek­ti­schen Kli­nik­all­tag. Wir freu­en uns, wenn durch das Kunst­werk Men­schen die Kapel­le neu für sich ent­decken.“ Die katho­li­sche Kli­nik­seel­sor­ge­rin Kat­ja Strau­bin­ger-Wolf hält fest: „Die Kli­nik­ka­pel­le ist rund um die Uhr geöff­net und wir freu­en uns, mit Ihnen in Kon­takt zu kommen.“

Fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen sind geplant:

Ascher­mitt­woch 14.2.2024 Eucha­ri­stie­fei­er und Vor­stel­lung des Kunstwerks

16.30 Uhr Pater T. Rostek; Pfrin. M. Brall; Rel. Päd. K. Straubinger-Wolf

Mon­tag 19.2.2024 Evan­ge­li­scher Got­tes­dienst mit Abendmahl

18.30 Uhr Pfar­re­rin Gabrie­le Günther

Mitt­woch 28.2.2024 „Gedan­ken und Musik zum Bild“

18.30 Uhr Rel. Päd. Kat­ja Straubinger-Wolf

Mon­tag 4.3.2024 Evan­ge­li­scher Got­tes­dienst mit Segnung

18.30 Uhr Pfar­re­rin Man­ja Brall

Mitt­woch 13.3.2024 „Gedan­ken und Musik zum Bild“

18.30 Uhr Rel. Päd. Kat­ja Straubinger-Wolf

Mon­tag 18.3.2024 Evan­ge­li­scher Got­tes­dienst mit Abendmahl

18.30 Uhr Pfar­re­rin Gabrie­le Günther

Grün­don­ners­tag 28.3.2024 Fei­er­abend­mahl zum Gründonnerstag

18.30 Uhr Pfar­re­rin Man­ja Brall