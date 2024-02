Das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg lädt alle wer­den­den Müt­ter und Väter herz­lich ein zum monat­li­chen vir­tu­el­len Info­abend für wer­den­de Eltern am Don­ners­tag, 22. Febru­ar 2024

Ab 18.00 Uhr infor­miert die geburts­hilf­li­che Abtei­lung online via Zoom über Schwan­ger­schaft und Ent­bin­dung. Dane­ben sind auch die Ansprech­part­ner der Kin­der­kli­nik, des Peri­na­tal­zen­trums und der Fach­ab­tei­lung für Anäs­the­sie mit von der Par­tie. Im Anschluss an eine klei­ne Prä­sen­ta­ti­on kön­nen alle Fra­gen rund um die Geburt beant­wor­tet wer­den. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. All­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen und die Ein­wahl­da­ten für die Ver­an­stal­tung fin­den Sie auf www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​g​e​b​urt.

Wei­te­re Ter­mi­ne: 21.3., 25.4., 20.6.,18.7.,19.9., 24.10.,21.11.,19.12.2024.