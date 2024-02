Wie las­sen sich schlech­te Latein-Noten mög­lichst schnell ver­bes­sern? Und auf wel­che Wei­se kann man Künst­li­che Intel­li­genz ein­set­zen, um sei­ne Latein- und Fremd­spra­chen­kennt­nis­se spie­le­risch ein­fach und unter­halt­sam zu trai­nie­ren? Mit die­sen Fra­gen beschäf­tigt sich ein kosten­lo­ser Online-Vor­trag am Don­ners­tag, 22. Febru­ar 2024, um 19 Uhr, der über die Video­kon­fe­renz-Platt­form Zoom statt­fin­det. Unter dem Titel „Bes­se­re Latein-Noten mit und ohne KI“ prä­sen­tie­ren der Bam­ber­ger Latein-Nach­hil­fe-Spe­zia­list Erwin Stern­adl und der Bam­ber­ger Jour­na­list und pro­fes­sio­nel­le KI-Anwen­der Frank Gun­der­mann bei einem Live-Gespräch Tipps rund um das The­ma Latein- und Fremd­spra­chen-Ler­nen. So wird Erwin Stern­adl die besten Tipps aus sei­ner mehr als 30-jäh­ri­gen Tätig­keit als Nach­hil­fe-Leh­rer vor­stel­len, mit denen es ihm gelun­gen ist, die Latein-Lei­stun­gen sei­ner Schü­ler im Schnitt um zwei bis drei Noten­stu­fen zu ver­bes­sern. Zudem wird er erklä­ren, wel­che Fähig­kei­ten für eine rasche Ver­bes­se­rung der Noten am wich­tig­sten sind. Frank Gun­der­mann wird bei einer Live-Demon­stra­ti­on zei­gen, wie man Künst­li­che Intel­li­genz ohne Vor­kennt­nis­se nut­zen kann, um mit dem kosten­lo­sen Chat­bot ChatGPT‑3.5 sei­ne Latein- und Fremd­spra­chen-Kennt­nis­se spie­le­risch ein­fach und unter­halt­sam zu trai­nie­ren. Die rund 90-minü­ti­ge Zoom-Ver­an­stal­tung ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist ab sofort per E‑Mail mit dem Betreff „Latein“ an frank.​gundermann@​gmx.​de mög­lich. Dort gibt es dann auch die Zugangs­da­ten zum Zoom-Vortrag.