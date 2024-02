Neu­es von Gott!

In Forch­heim star­tet am Frei­tag ein neu­er Glau­bens­kurs. Ziel­grup­pe sind alle, die Inter­es­se an Gott und dem Glau­ben haben, ob sie einer Kir­che ange­hö­ren oder nicht. Wich­tig ist die Offen­heit, Impul­se aus dem Glau­ben auf­neh­men und gemein­sam (neu) ent­decken zu wollen.

Die neue Ter­min­staf­fel mit 5 Aben­den geht vom 16. Febru­ar 2024 bis zum 22. März 2024. Die The­men sind: Christ­wer­den, wie geht das? Wie wider­ste­he ich dem Bösen? Wer ist der Hei­li­ge Geist? Wie wirkt der Hei­li­ge Geist? Wie führt uns Gott?

Beginn: jeweils Frei­tag-Abend um 19:00 Uhr. Ort: Pfarr­zen­trum Ver­klä­rung Chri­sti, Jean-Paul-Str. 4, 91301 Forch­heim. Eine Anmel­dung ist erwünscht, tele­fo­nisch unter 09191 2234 oder per Mail: st-​martin.​forchheim@​erzbistum-​bamberg.​de