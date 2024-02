Über zwei Drit­tel erreicht

Das Bür­ger­be­geh­ren „Wohn­raum erhal­ten“ hat mit deut­lich über 3.400 Unter­schrif­ten mitt­ler­wei­le mehr als zwei Drit­tel der not­wen­di­gen 5.000 Unter­schrif­ten gesam­melt. Das Begeh­ren wen­det sich gegen die dro­hen­de Umwand­lung von hun­der­ten Woh­nun­gen im Kli­nik­vier­tel in Büro­räu­me. Hin­ter dem Bür­ger­be­geh­ren steht ein brei­tes Bünd­nis aus Ein­zel­per­so­nen und Orga­ni­sa­tio­nen wie dem Mie­ter­bund, Erlan­ger Mie­ter­ver­ein, ver.di, GEW, DGB und meh­re­re Parteien.

„Die Ver­nich­tung von Wohn­raum im Kli­nik­vier­tel trägt wei­ter zu den hohen Mie­ten in ganz Erlan­gen bei. Umge­kehrt ist das Bür­ger­be­geh­ren ein Bei­trag für bezahl­ba­res Woh­nen in ganz Erlan­gen.“, so Lukas Eitel (die linke).

Die Initia­ti­ve bie­tet kosten­los und unbü­ro­kra­tisch an, auf ihrer Web­site www​.wohn​raum​-erhal​ten​.de Unter­schrif­ten­li­sten zu bestel­len. Die­se wer­den dann posta­lisch zuge­sandt und kön­nen ent­we­der bei einer der zahl­rei­chen Sam­mel­stel­len abge­ge­ben (eben­falls auf der Web­site) oder beim Büro des Deut­schen Mie­ter­bunds, Katho­li­scher Kir­chen­platz 10 in Erlan­gen ein­ge­wor­fen werden.

Alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen sind unter „wohn​raum​-erhal​ten​.de“ abruf­bar.