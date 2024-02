Am Don­ners­tag, 22. Febru­ar, von 15 bis 16 Uhr, fin­det im RW21 (Markt­platz, Erd­ge­schoss) eine Bür­ge­rin­nen- und Bür­ger­sprech­stun­de zum The­ma Alter, Pfle­ge und Demenz statt. Ver­ant­wort­li­che des Senio­ren­am­tes der Stadt Bay­reuth ste­hen vor Ort für Fra­gen zu allen The­men des Alters zur Ver­fü­gung. Inter­es­sier­te kön­nen sich kosten­los und neu­tral über die zahl­rei­chen pro­fes­sio­nel­len und ehren­amt­li­chen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te im Bay­reu­ther Hil­fe­netz­werk sowie über das The­ma Alter, Pfle­ge und Demenz bera­ten las­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es beim Senio­ren­amt per E‑Mail an seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.