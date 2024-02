Da ist sie, die 1. Sai­son­nie­der­la­ge des RSV Bay­reuth. Mit 69:64 Punk­ten müs­sen sich die Wag­ner­städ­ter knapp gegen den direk­ten Ver­fol­ger aus Ham­burg geschla­gen geben.

„Wenn man so möch­te, könn­te man sagen, wir haben das „Mini­mal­ziel“ erreicht. Zwar konn­ten wir Ham­burg heu­te nicht schla­gen, den direk­ten Ver­gleich im Ren­nen um die Tabel­len­spit­ze haben wir uns jedoch mit dem bes­se­ren gesi­chert. Ich bin trotz der Nie­der­la­ge stolz auf mei­ne Mann­schaft. wir haben über 40 Minu­ten gekämpft und zu kei­ner Zeit auf­ge­steckt. Wir wer­den die kur­ze Pau­se nut­zen um uns auf Han­no­ver vor­zu­be­rei­ten.“, so Spie­ler-Trai­ner Hopp.

Der RSV erwisch­te im Top­spiel der 2. Bun­des­li­ga zwar den bes­se­ren Start, doch konn­ten die Ham­bur­ger den frü­hen Lauf der Bay­reu­ther zum Ende des 1. Spiel­ab­schnitts kon­tern und das Ergeb­nis auf 16:13 Zäh­ler aus Sicht der Haus­her­ren, stellen.

Auch ins 2. Vier­tel star­te­ten die Wag­ner­städ­ter gut. So konn­te der Rück­stand in der 6. Spiel­mi­nu­te letzt­ma­lig im Spiel ega­li­siert wer­den. Im wei­te­ren Ver­lauf des Vier­tels konn­te die Bay­reu­ther Ver­tei­di­gung die Ham­bur­ger Schüt­zen nicht mehr kon­se­quent stop­pen. Ergeb­nis war ein 8 Punk­te Rück­stand zur Halb­zeit­pau­se. (HZ. 34:26)

Im 3. und 4. Spiel­ab­schnitt ent­wickel­te sich dann Zuneh­mens ein Spiel auf Augen­hö­he. Bei­de Team punk­te­ten förm­lich im Wech­sel. Mit 18:20 und 17:18 konn­ten der RSV die­se Spiel­ab­schnit­te zwar für sich ent­schei­den, die Hypo­thek aus der 1. Halb­zeit konn­te so jedoch nicht begli­chen wer­den. Am Ende gewin­nen die BG Bas­kets aus Ham­burg das Spit­zen­spiel der 2. Liga ver­dient mit 69:64 Punkten.

Aus­blick:

Das Team hat nun erneu­te eine Pau­se, ehe es am 09.03.2024 um 14:00 Uhr in der Ober­fran­ken­hal­le die 2. Gar­de von Han­no­ver United emp­fängt. Wir freu­en uns schon heu­te auf eure laut­star­ke Unter­stüt­zung in der Oberfrankenhalle!