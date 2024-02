Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung mit Folgen

Bereits in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein 23-Jäh­ri­ger, gegen 03:00 Uhr, in der Park­platz­stra­ße in Erlan­gen von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter belei­digt und mehr­fach mit der Faust ins Gesicht geschla­gen. Der Ret­tungs­dienst oder die Poli­zei wur­den zunächst nicht informiert.

Auf­grund star­ker Schmer­zen begab sich der Geschä­dig­te im Lau­fe des Tages schließ­lich doch noch in ärzt­li­che Behand­lung. Hier­bei wur­de ein dop­pel­ter Kie­fer­bruch diagnostiziert.

Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­dachts der Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. In die­sem Zusam­men­hang wer­den mög­li­che Zeu­gen gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Hob­by-DJ unter Drogeneinfluss

Wäh­rend er genüss­lich einen Joint rauch­te, spiel­te ein 42-Jäh­ri­ger in der Nacht zum Sonn­tag in der Innen­stadt laut­stark Musik mit einer selbst mit­ge­brach­ten Musik­box ab. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le konn­te durch die Beam­ten noch deut­li­cher Can­na­bis­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Auf Nach­fra­ge hän­dig­te der Hob­by-DJ schließ­lich eine gerin­ge Men­ge Haschisch aus.

Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­dachts des Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ein­ge­lei­tet. Der Beschul­dig­te trat im Anschluss den Heim­weg an.

Ein­bruch in Han­dy­la­den – Zeugenaufruf

Erlan­gen (ots) – In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag (15./16.02.2024) kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu einem Ein­bruch in ein Geschäft für Mobiltelefone.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Ein unbe­kann­ter Täter bracht mut­maß­lich in den Nacht­stun­den die Ein­gangs­tür zu dem Geschäft in der Goe­the­stra­ße auf und ent­wen­de­te neben meh­re­ren tau­send Euro Bar­geld auch ver­schie­de­ne Mobil­te­le­fo­ne. Der Gesamt­wert der Beu­te wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen über­nah­men die Spu­ren­si­che­rung am Tatort.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Bereich des betrof­fe­nen Geschäfts unter der Ruf­num­mer 0911 2112–3333 an die Poli­zei zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­zeug ange­fah­ren und geflüchtet

Herolds­berg- In der Nacht vom 14.02.2024 auf den 15.02.2024 wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ein in Klein­ge­schaidt gepark­tes Fahr­zeug ange­fah­ren. An dem Pkw ent­stan­den Krat­zer und Del­len an der Front­stoß­stan­ge und dem Kot­flü­gel vor­ne links. Der Ver­ur­sa­cher mel­de­te den Scha­den nicht bei der Poli­zei oder der Besit­ze­rin des ange­fah­re­nen Pkw und flüch­te­te statt­des­sen von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Täter wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 ent­ge­gen genommen.

