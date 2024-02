Was ist Glück? Ein schnel­les Auto? Ein Lot­to­ge­winn? Eine neue Lie­be? Ist Glück ein Ziel oder soll­te es das Ziel sein, das Glück, das man bereits hat, auch sehen zu können?

In sei­nem neu­en Pro­gramm „Jack­pot“ geht der Come­dy­preis­trä­ger Özcan Cosar auf die Suche nach dem gro­ßen Glück, das manch­mal am Hori­zont und manch­mal bereits auf der Fuß­mat­te liegt. In einer Welt, in der immer alles höher, schnel­ler und gei­ler wer­den muss schaut Özcan tief in die Kar­ten, die das Schick­sal uns aus­ge­teilt hat und fin­det mit sei­nem unver­gleich­li­chen Humor wie immer die eine Fähig­keit, die den Men­schen von allen ande­ren Lebe­we­sen trennt, das Lachen.

Aber was ist, wenn man sei­nen Jack­pot schon geknackt hat? Und wo lie­gen die gan­zen klei­nen Glücks­mo­men­te, die das Leben uns schenkt und die wir über­se­hen, wenn wir nicht anhal­ten, um sie wahr­zu­neh­men? Denn wie immer zeigt sich auch in „Jack­pot“ – Reich­tum ist immer eine Fra­ge der Perspektive.

„Jack­pot“ ist Voll­gas-Come­dy mit einem rast­lo­sen Geist und Kör­per, in denen Özcan Cosar das Publi­kum mit auf eine wil­de Rei­se in die ver­rück­te Welt eines Schwa­ben­tür­ken nimmt, den das Schick­sal wirk­lich mit vie­lem beschenkt hat… außer einem dich­tem Haupt­haar und Geduld. Und wenn der letz­te Zuschau­er sich vor Lachen krümmt und nach zwei Stun­den mit einem brei­ten Grin­sen nach Hau­se geht, dann gilt für alle Sei­ten des Wür­fels nur eine Wahr­heit. JACKPOT.

