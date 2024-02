Die Big Band „von der Rol­le“ der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand prä­sen­tiert Ihnen die­ses Jahr eine Rei­se durch die ver­schie­de­nen Facet­ten der Big Band Musik. Vom Swing über fun­ki­ge Jazz-Stücke bis zu moder­nen Klas­si­kern ist für jeden Big Band-Lieb­ha­ber etwas dabei. Die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le lädt Sie am Sams­tag, den 16. März um 19.30 Uhr ein, musi­ka­lisch „von der Rol­le“ zu sein. Das Kon­zert fin­det in der Fest­hal­le am Deer­li­jker Platz in Neun­kir­chen am Brand statt.

Unter der Lei­tung von Edmund Rol­le erle­ben Sie an die­sem Abend das erst­klas­sig dar­ge­bo­te­ne Reper­toire der Big Band „von der Rol­le“ gepaart mit dem Gesang der her­aus­ra­gen­den Sän­ge­rin Ker­stin Horz. Die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand freut sich mit Ihnen auf einen herr­lich bes­wing­ten Abend. Kar­ten erhal­ten Sie im Vor­ver­kauf bei Elek­tro Heid ab Mit­te Febru­ar zu 12 € bzw. 9 € ermä­ßigt sowie an der Abend­kas­se zu 13 € bzw. 10 € ermäßigt.

Bereits eine Woche vor­her, am 9. März, begrüßt Sie das Jugend- und Markt­or­che­ster der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le zu ihrem Kon­zert um 19 Uhr in der Chri­stus­kir­che in Neun­kir­chen am Brand. Unter der Lei­tung von Nico­le Stein­häu­ser und Flo­ri­an Habur neh­men Sie die bei­den Orche­ster mit auf eine musi­ka­li­sche Rei­se an magi­sche Orte. Der Ein­tritt hier­zu ist frei.