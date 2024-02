Am Diens­tag, 26. März 2024 von 18.30 bis 20.00 Uhr lädt die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken An- und Zuge­hö­ri­ge von Men­schen mit Fron­to­tem­po­ra­ler Demenz (FTD) zur Online-Gesprächs­grup­pe in Ober­fran­ken ein. FTD ist die zweit­häu­fig­ste Form bei an Demenz erkrank­ten Men­schen unter 65 Jah­ren. Das Abster­ben von Ner­ven­zel­len vor allem im Stirn- und Schlä­fen­be­reich des Gehirns kann zu star­ken Ver­än­de­run­gen des emo­tio­na­len Erle­bens und Sozi­al­ver­hal­tens oder der Spra­che füh­ren. Auf­grund der Wesens­ver­än­de­rung ist die Erkran­kung eine Her­aus­for­de­rung für die gesam­te Fami­lie. Die Gesprächs­grup­pe dient vor­ran­gig dem gegen­sei­ti­gen Aus­tausch und der Unter­stüt­zung. Wer teil­neh­men möch­te, kann sich tele­fo­nisch unter 09281 / 57 500 oder per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de anmelden.

Pla­kat Ange­hö­ri­gen­grup­pe FTD März 2024