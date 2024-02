Die Ein­rich­tungs­lei­tung vom Pfle­ge­heim im Senio­ren­zen­trum des BRK Forch­heim und der Heim­bei­rat haben sich sehr herz­lich beim Eber­mann­städ­ter Faschings­ver­ein bedankt für den Auf­tritt der Kin­der- und Jugend­gar­de am 26.Januar 2024 im hie­si­gen Pflegeheim.

Vom Betreu­er­team des Pfle­ge­hei­mes wur­de im Vor­feld der Auf­ent­halts­raum lie­be­voll und auf­wen­dig deko­riert. Die erwar­tungs­vol­len Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen waren mit Freu­de geschminkt und kostü­miert. Mit viel Musik und Gesang stieg die Stim­mung immer mehr und alle war­te­ten mit Span­nung auf den ange­kün­dig­ten Auf­tritt der Tanz­grup­pen aus Ebermannstadt.

Elfer­rats­prä­si­dent Roland Hof­mann stell­te vor den Auf­füh­run­gen die ein­zel­nen Grup­pen in ihren schö­nen Kostü­men vor. Die anwe­sen­den Trai­ne­rin­nen erhiel­ten den ver­dien­ten Bei­fall für ihre gelun­ge­ne Arbeit mit den Mäd­chen­gar­den. Und alle Anwe­sen­den wur­den belohnt mit einem her­vor­ra­gen­den Auf­tritt der ver­schie­de­nen Gar­den! Mit Freu­de stimm­ten sie immer wie­der ein in den Schlacht­ruf „EBS AHA!“

Die Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen des Pfle­ge­hei­mes erle­ben in ihrem akti­ven All­tag vie­le Mög­lich­kei­ten der Abwechs­lung und Beschäf­ti­gung, z.B. in den Grup­pen­ar­bei­ten und klei­nen Ver­an­stal­tun­gen, die das Betreu­er­team mit Herz­blut orga­ni­siert und lei­tet. Jedoch erlebt die Bewoh­ner­schaft Fasching als fünf­te Jah­res­zeit eben nur ein­mal im Jahr und das war in die­sem Jahr eine Spit­zen­ver­an­stal­tung Dank der Mit­wir­kung des Eber­mann­städ­ter Faschingsvereins.

Der Prä­si­dent des Elfer­ra­tes Eber­mann­stadt Roland Hof­mann bedank­te sich für den Zuspruch und die stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re mit „EBS AHA“ und ver­sprach gern wie­der­zu­kom­men mit den Gar­den in 2025, um dann gemein­sam zu feiern.