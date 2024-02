BIO aus ERH gefragt

Kreis­rat Man­fred Bach­may­er hat die Bio-Trend­set­ter aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt auf der BIO­FACH in Nürn­berg besucht. Opti­ma Fein­kost aus Höch­stadt a.d. Aisch und die Min­der­leins­müh­le aus dem Land­krei­so­sten prä­sen­tier­ten sich einem brei­ten Fachpublikum.

Unter dem Mot­to „Ent­decke die natür­li­che Viel­falt“ päsen­tier­te sich die Min­der­leins­müh­le auf der BIO­FACH in Nürn­berg, der Welt­leit­mes­se für Bio-Lebens­mit­tel. Geschäfts­füh­rer Andre­as Hub­mann stell­te Kreis­rat Man­fred Bach­may­er die neue„Natürliche Snack-Viel­falt“ vor. Ob Erd­beer-Cheese­ca­ke, Din­kel-But­ter­keks oder Scho­ko-Sul­ta­ni­nen, die bun­te Mischung an Bio-Snacks kommt ab April auf den Markt. Bio in hand­werk­li­cher Tra­di­ti­on ist für die Natur­kost-Mar­ke Rosen­gar­ten der Min­der­leins­müh­le eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Das Ange­bot umfasst Klas­sik­müs­lis aber auch hoch­wer­ti­ge Müs­li­mi­schun­gen und Por­ridges aus hei­mi­schen Voll­korn­flocken. Ziel des Unter­neh­mens ist es gemein­sam mit den Kun­den einen Bei­trag für eine nach­hal­ti­ge Land­wirt­schaft zu leisten.

Bio-Feta aus Höchstadt

Opti­ma Fein­kost aus Höch­stadt a.d. Aisch punk­tet mit „Bio-Feta“ und „Bio-Oli­ven“ auf der BIO­FACH. Öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit und Respekt für grie­chi­sche Tra­di­tio­nen sind die Phi­lo­so­phie des Unter­neh­mens aus dem Aisch­grund. Alle Pro­duk­te wer­den direkt aus Grie­chen­land ein­ge­führt. Für Geschäfts­füh­rer Atha­na­si­os Pas­va­nis, ist die BIO­FACH in Nürn­berg ein zen­tra­ler Ter­min im Geschäftsjahr.