Im vor­letz­ten Aus­wärts­spiel der Sai­son unter­la­gen die Bau­nach Young Pikes bei den Dach­au Spurs mit 102:91. Damit ist der Kampf um die Mei­ster­schaft ent­schie­den, denn Augs­burg gewann gegen Neu­stadt und kann nun von den Bau­n­a­chern auch theo­re­tisch nicht mehr über­holt werden.

Mit einer ganz jun­gen Mann­schaft tra­ten die Bau­n­a­cher in Ober­bay­ern an und brauch­ten etwas Zeit, um in das Spiel zu fin­den. Nach einem 8:16 Rück­stand (5. Min­nu­te) war es Juli­an Gün­ther, der mit zwei Drei­ern zum Ende des 1. Vier­tels den Rück­stand auf 25:20 etwas ver­rin­gern konnte.

Eine Par­tie auf Augen­hö­he ent­wickel­te sich dann im 2. Abschnitt und trotz einer ekla­tan­ten Rebound­un­ter­le­gen­heit schaff­ten es die Jungs von Coach Jörg Mau­solf beim Stand von 38:38 (17.) aus­zu­glei­chen, doch bis zur Halb­zeit­pau­se hat­ten die Haus­her­ren wie­der einen klei­nen Vor­sprung (50:44) herausgespielt.

Wild ent­schlos­sen, zwei wich­ti­ge Punk­te im Kampf um den Klas­sen­er­halt zu holen, kamen die Spurs aus der Kabi­ne. Der über­ra­gen­de Seba­sti­an Wolf (33 Punk­te und Ionnis Kara­fev­gas (21/4 Drei­er) brach­ten ihr Team mit einem Lauf bis zur 25. Minu­te mit 68:51 nach vor­ne, sodass die Par­tie den erwar­te­ten Ver­lauf zu neh­men schien. Doch noch gaben sich die jun­gen Hech­te nicht geschla­gen, son­dern Nils Piprek ver­kürz­te nach 30 Minu­ten auf 76:64.

Zu Beginn des 4. Vier­tels über­schlu­gen sich die Ereig­nis­se: Gleich sechs Drei­er brach­ten die Bau­n­a­cher inner­halb von sechs Minu­ten vor allem durch Mika Krö­ner und Neo Kri­za­no­vic im Korb der Dach­au­er unter und plötz­lich war die Par­tie beim Stand von 87:85 am Kip­pen. Doch jetzt erlahm­ten im 7. Spiel inner­halb von 14 Tagen die Kräf­te der Ober­fran­ken etwas und die Dach­au­er kamen immer wie­der zu Offen­siv­re­bounds, sodass sie am Ende rela­tiv unge­fähr­det zwei wich­ti­ge Punk­te auf ihr Kon­to brach­ten. Coach Mausolf:

„Lei­der haben wir im gesam­ten Spiel kei­ne Lösung für das Rebound­pro­blem gefun­den. Dadurch kamen die Dach­au­er immer wie­der zu zwei­ten Chan­cen. Mit einer Ener­gie­lei­stung im 4. Vier­tel hät­ten wir das Spiel fast noch gekippt. Der Sieg war aber ver­dient für Dach­au, die gut gespielt und lei­den­schaft­li­cher gekämpft haben.“

Wei­ter geht es für die Young Pikes am 09.03. mit der Aus­wärts­par­tie in Nürn­berg, bevor am 16.03. (17 Uhr) die Sai­son in Strul­len­dorf mit einem Heim­spiel gegen Neu­stadt ausklingt.

Bau­nach: Piprek 20 Punkte/​4 Drei­er, Krö­ner 17/3, Kri­za­no­vic 15/3, Gün­ther 9/3, Mendl 8/2, Sau­er 7, Mau­solf 5, Wachs­muth 4, Mota 4/1, Gei­ger 2, Zwanziger.